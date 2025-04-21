玩柏青哥做掩護！狡猾藥頭裝小鋼珠迷 藏遊藝場販毒被活逮

警方循線逮捕王姓毒販。（警方提供）

2025/04/21 14:33

〔記者許國楨／台中報導〕南投市王姓男子以販毒為業，刻意跑到台中市選擇一間有柏青哥的電子遊藝場為根據地，還喬裝成小鋼珠迷做掩護，與藥腳相約在遊藝場附近巷子或是店內交易，台中市刑警大隊掌握事證收網查緝，當場將王男與7名藥腳一網打盡，檢方聲押王男獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵六隊長張勝記今天說明案情指出，該隊去年偵辦一起毒品案向上溯源，發現有多名藥腳指證，毒品都是向同一名藥頭購得，進一步追查得知，該名藥頭是住南投的47歲王姓男子，平日沒有正當工作幾乎以販毒為業，且經常出入台中市大里區一間電子遊藝場，假扮成熱衷小鋼珠的玩家，其實暗中進行毒品交易。

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案經報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，警方布線跟蒐發現，王男以該電子遊藝場為掩護，利用該處出入份子複雜避人耳目，在遊戲場周邊或是直接在店內交易毒品，去年5月見時機成熟收網，兵分多路持搜索票與拘票，同步搜索王男及7名藥腳住處，查扣手機一支、電子磅秤、分裝袋、吸食器、現金10萬元、海洛因8包、安非他命12包等證物。

原本在警詢中矢口否認販毒的王男，在其他落網藥腳的指認，以及面對鐵證如山，只能低頭認罪，但王另涉其他毒品案件，檢方訊問後認仍有串滅證、逃亡之虞聲押獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長李明道強調，根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，得併科2千萬以下罰金，警方絕不容許有販賣毒品之犯罪行為，並將持續實施掃蕩，刨根溯源，打擊行動絕不手軟，以穩定社會治安。

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警方查扣海洛因毒品等證物，全案近日偵結起訴。（警方提供）

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