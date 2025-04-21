北市復興實中3廚工送醫 校方：非瓦斯外洩已改善通風

台北市私立復興實驗高中3名廚工身體不適送醫。（取自GOOGLE MAP）

2025/04/21 13:41

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立復興實驗高中的外包餐廳廚房，上週五才傳出疑似瓦斯外洩，今（21）日凌晨發生3名廚工身體不適送醫，所幸無大礙，校方表示，3人目前狀況良好，也再次請大台北瓦斯公司到校檢測，確認沒有瓦斯外洩問題，研判是通風不好造成不適，已立即進行改善。

校方指出，上週五（17日）有餐廳廚工反應聞到疑似瓦斯味道，檢查廚房的瓦斯偵測器、節流閥都沒有異狀，為求慎重，再請大台北瓦斯公司到校檢測及維修，發現一處管線接口有瓦斯滲漏現象，即刻維修完成，當日再檢測，已無瓦斯外洩現象。20日進一步請鍋爐廠商到校檢視鍋爐運作情形，經檢查後確認性能正常、安全狀況良好。

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校方表示，學校共有4名廚師以及9名協助切菜、清洗等工作的廚工；4名廚師於今天上午6點到校上班，廚工7點到校上班，約8點左右有3名廚工出現暈眩等狀況，經學校護理師立即進行檢視及測量血氧濃度，測得的血氧數值分別為91%、94%及96%偏低，緊急送往距離學校最近的仁愛醫院急診室就醫，其餘廚工及餐廳廚師均無類似身體不適現象。

校方說明，已再請大台北瓦斯公司檢測，確認並沒有瓦斯外洩；3名送醫廚工經初步了解均無一氧化碳中毒現象，依現場觀察，研判是廚工清洗工作的位置較小，空氣流通不良造成暈眩的可能性較高，已進行改善，目前學生餐廳及廚房均運作正常。

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