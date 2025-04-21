東址院區外牆施工鷹架掉落砸中轎車 台大醫院：暫停施工

台大醫院鷹架掉落，砸到路過轎車。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/21 13:35

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院總院東址院區外牆更新拉皮工程進行中，今（21日）一輛轎車行駛在院區內的私人道路時，卻遭工程掉落鷹架砸中車頭及車尾，所幸整起事件無人受傷。對此，台大醫院表示，鷹架倒塌不排除與近日大雨相關，需進一步調查釐清，工程已暫停，也封鎖部分車道，以確保安全。

台大醫院發言人陳彥元指出，原定於近期拆除的鷹架，因為大雨延後作業，今日倒塌意外主要是發生於拆除前而非拆除中，是否與近日大雨等天氣因素有關，需進一步調查釐清。

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陳彥元指出，目前工程暫停，何時復工待進一步評估，為了避免再度出現掉落物，周邊3車道也已封鎖2車道。至於被掉落鷹架砸中的車輛將提供相關賠償。

根據台大醫院工程告示牌顯示，台大醫院東址外牆更新工程的施工廠商是翔聯企業股份有公司，施工時間為民國110年12月1日至115年3月7日，工程效益是解決大樓外牆磁磚脫落情形，避免發生人員受傷及設施毀損意外，消除不安全危險因素。

台北市建築管理工程處已表示，施工廠商未善盡維護施工場所安全的責任，違反「建築法」第63條，將依同法第89條規定，裁罰9萬元罰鍰。

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