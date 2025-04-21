無照男開老賓士追撞等紅燈重機 酒測0.11mg/l逃過公共危險罪

黃牌大型重機停等紅燈，遭後方賓士車追撞倒地。（圖由警方提供）

2025/04/21 13:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕60歲黃姓男子駕駛老賓士車，追撞前方停等紅燈的黃牌大型重機，造成重機騎士46歲林姓男子背部挫傷，警方測得黃男酒精呼氣值為0.11mg/l，且通過生理平衡檢測，逃過公共危險罪嫌，但他沒有汽車駕照，被警方開單告發，可罰1萬8000元到2萬4000元。

苗栗縣頭份警分局今（21）日表示，分局於19日下午3點許獲報，指頭份市中正三路與親民路口發生交通事故，經員警到場查處，為黃男駕駛老賓士車沿中正三路往南庄方向行駛，追撞同向前方停等紅燈的黃牌大型重機，造成重機騎士林男背部挫傷。

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警方查出林男酒精呼氣值為0，但測得黃男的酒精呼氣值為0.11mg/l，低於酒駕罰責標準的0.15mg/l，且黃男通過生理平衡檢測，逃過公共危險罪嫌，不過警方查出黃男沒有汽車駕照，依法開單告發，可罰1萬8000元到2萬4000元。

頭份警分局此呼籲駕駛開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

賓士車駕駛黃男酒精呼氣值為0.11mg/l，且通過生理平衡檢測，逃過公共危險罪嫌。（圖由警方提供）

林男騎黃牌大型重機，停等紅燈遭撞背部挫傷。（圖由警方提供）

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