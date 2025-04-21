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    女大生撞車負傷無助......台中暖警平安送回家

    員警加開平安列車將她送回家。（警方提供）

    員警加開平安列車將她送回家。（警方提供）

    2025/04/21 13:08

    〔記者許國楨／台中報導〕一名自外地到台中求學的大一女生上週五晚間騎車發生車禍受傷，她就醫治療到凌晨，出院後折返現場才發現機車無法啟動，加上身無分文，渾身是傷，最後走進派出所求助，員警得知其處境相當不捨，索性「加開一班平安列車」將她送回租住處，讓她在寒夜中感受溫暖。

    「警察先生，我車壞了，身上也沒錢…我真的不知道該怎麼回家……。」上週六凌晨5點多，一名身形瘦小的女大學生顫聲開口，聲音裡夾雜著疲憊與不安，只見她的膝蓋擦傷滲著微血，雙手包著繃帶，臉上因撞擊貼著紗布，眼神透露出疲憊與無助，最終只得鼓起勇氣向台中市警第六分局工業區派出所求助。

    原來就在前一晚，該名女大生於該所附近發生機車碰撞事故，與另一名騎士雙雙受傷送醫，所幸無生命危險，當日清晨，她獨自從醫院返回事故現場，原想將愛車牽回住處，卻發現機車無法啟動，加上身邊沒有現金，也沒有替代交通方式，想走回租住處又因傷走不動，只能無助地徘徊在街頭。

    員警李大衛得知原委，進一步了解女孩的背景，發現她來自嘉義，目前獨自在台中就讀大學，家人皆不在身邊，突發意外讓她一夜未歸，又聯絡不上任何熟識親友，情況相當棘手，李員見狀不忍，當下決定開車載她平安返家，讓她在動盪之夜後，終能稍微安下心來。

    女大生抵租住處後，眼眶泛紅地向警方致謝：「真的太謝謝你們了！我一個人在外地，當下完全不知道該怎麼辦，要不是遇到你們，我可能還在街上無助地亂走……。」

    台中市警六分局長周俊銘表示，員警在第一時間主動關懷、協助民眾，正是警察落實「為民服務」精神的具體展現，也提醒民眾若深夜單獨外出，應特別注意自身安全，並與親友保持聯繫，以利在緊急時獲得及時協助。

    女大生臉上還有車禍受傷包紮的紗布。（警方提供）

    女大生臉上還有車禍受傷包紮的紗布。（警方提供）

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