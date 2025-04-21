7旬母半夜載去急診 台中男半路摔下車不治

李姓男子身體不適母親騎機車載他送醫，沒想到半路摔下機車，消防人員到場進行CPR急救。（記者陳建志翻攝）

2025/04/21 13:27

首次上稿 12:44

更新時間 13:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中市44歲李姓男子今天（21日）凌晨身體不適，由媽媽騎機車載去大里仁愛醫院掛急診，沒想到行經大里德芳南路時，坐在後座的李男突然鬆手摔落地面，媽媽趕緊停車報案，消防人員獲報趕到立刻進行CPR急救並送醫，仍在今天凌晨4點多宣告不治，詳細死因需進一步相驗後釐清。

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這起意外發生在今天凌晨0點49分，當時李姓男子因身體不適，由70多歲的媽媽載去醫院掛急診，沒想到卻距離醫院只剩1公里多的德芳南路、大里路口附近時，李男突然鬆手摔落地面。

李母見狀立刻停車，並打電話叫救護車，救護人員抵達時，李男在現場已經沒有呼吸心跳，消防人員立刻替他進行CPR急救並送醫，到院後醫護人員持續進行急救，但仍在今天凌晨4點多宣告不治。

李男的媽媽表示，當時她原本在睡覺，媳婦把她叫醒說兒子不舒服，決定自己騎機車載去醫院，沒想到兒子卻在半路摔下車。

詳細死因將由檢察官偕同法醫相驗後釐清。

監視器畫面拍到李母騎機車載他要去醫院（紅圈），沒想到卻在半路摔落地'面不治。（記者陳建志翻攝）

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