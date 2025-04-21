台斐消防合作簽署備忘錄 傳授救災及救護技術與經驗

台斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署儀式。（消防署提供）

2025/04/21 12:11

〔記者陸運鋒／新北報導〕內政部消防署今舉辦「台斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署暨EMT-1課程開訓儀式」，由消防署長蕭煥章與斐濟國家消防署長Puamau Sowane共同簽署MOU，展現我國與斐濟攜手消防合作意象。內政部次長馬士元強調，這項合作不僅能提升斐濟消防救護能力，同時傳授救災及救護領域技術與經驗。

馬士元表示，除感謝外交部亞東太平洋司、財團法人國際合作發展基金會及台灣消防發展與交流協會代表等單位，同時強調這項合作不僅能提升斐濟消防救護能力，傳授台灣消防救災及救護領域技術與經驗，期待未來深化雙方合作，共同培訓專業可靠的消防人才。

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馬士元指出，斐濟國家消防署長Puamau Sowane於去年9月來台觀摩「113年國家防災日大規模震災救災動員演練」，對台灣消防專業能力印象深刻，並表達深化合作的意願，促成這次MOU的簽署，象徵台斐消防合作的重要里程碑。

馬士元說，消防署順應斐濟方請求，於4月22日至29日幫助斐濟10名緊急救護技術（EMT）隊員專業培訓，由彰化縣消防局遴選經驗豐富的師資，帶領斐方學員學習紮實救護技術，並參訪彰化基督教醫院急診及創傷中心、體驗救護車實習，以強化斐濟的緊急救護能力。

消防署長蕭煥章表示，台灣在消防與緊急救護領域累積了豐富的經驗，希望透過這次的合作，協助斐濟提升消防與救護技術，未來也將拓展與印太地區國家技術交流，擴大國際合作量能，攜手提升國際救災能力。

消防署今舉辦「台斐消防合作瞭解備忘錄（MOU）簽署暨EMT-1課程開訓儀式」，由消防署長蕭煥章簽署MOU。（消防署提供）

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