金山船長積欠千萬稅金未繳 聽見要被管收秒吐百萬

許姓船長得知可能要被管收時，趕緊繳納405萬元。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/21 11:57

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市金山區一名許姓船長2013年間因被認定走私漁貨出售，違反海關緝私條例，被裁罰1072萬元。許姓船長支付數十萬元後，剩餘1008萬元餘元未繳。關務署基隆關2019年將案件移送宜蘭分署執行，發現許男除贈房外，還投保高額保險，顯有履行義務可能，近日準備向法院聲請管收。許男聞訊火速先行繳納405萬元，其餘款項辦理分期。

據悉，許姓船長2013年6月間載運價值500多萬漁貨出港，宣稱要再出海捕魚，返港報關時被發現，非但沒有新漁獲，原先的漁貨也不翼而飛，空船返回；經漁業主管機關及查緝機關組成的專案小組，認定許男走私500多萬的漁貨，已違反海關緝私條例，除漁貨本身價值外，需加倍開罰，故裁罰他1072萬元。許姓船長繳納60多萬元的罰金後，不再繳款，積欠1008萬餘元。

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該案移至行政執行署宜蘭分署後，經調查發現，許男於2013年12月間接獲緝獲機關調查後，不但未到場接受調查，還將帳戶內的2百萬元連同名下金山區中正路房產交給配偶，另投保高額保險，意圖規避強制執行。

本月18日行政執行官通知許男到案詢問，對方卻矢口否認有隱匿處分財產的行為及意圖，執行官認有予以管收必要，遂依法將許男暫予留置，準備向法院聲請管收。

許男見大事不妙，於送法院聲請管收前，迅速繳納405萬元，其餘款項辦理分期，始免於管收。

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