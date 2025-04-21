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    首頁　>　社會

    晨運老婦4天前遭酒駕男撞倒不治 事故原因與責任仍待釐清

    羅姓男子酒後騎機車返回新北新店住處時，撞上當時正外出晨運的黃姓老婦人，黃婦倒地後昏迷失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，而羅男酒測值高達0.91毫克，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    羅姓男子酒後騎機車返回新北新店住處時，撞上當時正外出晨運的黃姓老婦人，黃婦倒地後昏迷失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，而羅男酒測值高達0.91毫克，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/21 11:57

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市羅姓男子17日凌晨與友人用餐飲酒結束後，騎機車返回新店住處時，撞上當時正外出晨運的黃姓老婦人，黃婦倒地後昏迷失去呼吸心跳，由救護人員送醫搶救仍不治，而羅男酒測值高達0.91毫克，詢後移送偵辦，詳細事故原因及肇事責任仍有待釐清。

    新店警分局調查，29歲羅姓男子從事餐飲業，他在17日凌晨2時許與3、5好友在新店民族路小吃店用餐飲酒，結束後於清晨5時許騎機車返回新店住處，途中沿著新店中央路95巷直行央北一路時，撞上準備去晨運、正在過馬路的82歲黃姓老婦人。

    據查，警、消趕抵時，發現黃婦頭部鮮血直流、後腦杓有撕裂傷，且已經失去呼吸心跳，由救護人員實施CPR心肺復甦術後，緊急送往台北慈濟醫院搶救，雖一度恢復心跳，但急救至當天上午9時許，仍因傷勢過重宣告不治，死因疑似為顱內出血。

    據知，羅男在事故發生後並沒有受傷，但經檢驗後，酒測值高達0.91毫克，他向警方辯稱僅喝了2瓶啤酒，當時行經路口的燈號是綠燈；警詢後，將羅男依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    82歲黃姓婦人當時外出晨運，遭到酒駕的羅姓騎士撞上，頭部鮮血直流失去呼吸心跳，經搶救後仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    82歲黃姓婦人當時外出晨運，遭到酒駕的羅姓騎士撞上，頭部鮮血直流失去呼吸心跳，經搶救後仍不治。（記者陸運鋒翻攝）

    羅姓男子酒後騎機車返回新北市新店住處時，撞上外出晨運的黃姓婦人。（記者陸運鋒翻攝）

    羅姓男子酒後騎機車返回新北市新店住處時，撞上外出晨運的黃姓婦人。（記者陸運鋒翻攝）

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