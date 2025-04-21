台中長陡坡奪命 六旬閨蜜騎機車雙載1死1傷

機車撞上后里區永興路山壁，死者安全帽遺留路邊。（記者張軒哲攝）

2025/04/21 11:40

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區昨日下午發生一起機車死亡車禍，一名67歲陳女載著閨蜜66歲林女騎車行經永興路長陡坡，疑因天雨，機車撞上路邊擋土牆，兩人摔落溝渠，身體交疊倒臥，另一名後方獨自騎車的女友人驚覺車禍，見陳女發現陳女頭部重創已無生命跡象，林女傷勢慘重，兩人送至豐原醫院急救，陳女不治死亡，乘客林女腿部骨折開刀住院中，詳細車禍原因有待警方調查釐清。

警方今日調查，陳女等3人為多年好友，昨日下午分別騎乘2台機車由豐原出發至后里，陳女騎車載林女，另名女性友人自行騎車跟在後方。行經后里區永興路下坡路段時，陳女機車失控，沿著路肩擦撞上護欄及告示牌，山壁可以見多處機車擦撞刮痕，溝渠血跡斑斑，後方騎車的女子見到兩人傷勢慘重，旋即報警。

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警方調查，陳女頭部及身體多處受傷，現場經救護人員實施CPR及AED後，轉送衛福部豐原醫院急救後不治死亡；乘客林女腿部骨折及身體多處受傷，經送衛福部豐原醫院開刀救治住院中，目前無生命危險。員警依規定到場處置，駕駛人陳女酒精反應尚待檢察官核發鑑定許可書抽血鑑定中，現場周邊無相關影像可供調閱釐清案情，已派員訪查行經車輛行車紀錄器及詢問報案人，以釐清還原事故發生經過。

大甲分局分局長謝建國呼籲，民眾行車時應隨時注意車前狀況，切莫分心或疲勞駕駛，隨時採取防禦駕駛或必要安全措施，才能確保行車安全。

機車撞上后里區永興路山壁，一死一傷。（記者張軒哲攝）

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