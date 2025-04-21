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    世界舞蹈日將至 移民署邀馬國新住民分享傳統舞蹈

    移民署邀馬來西亞新住民歐彩萍分享母國傳統舞蹈。（記者王冠仁翻攝）

    移民署邀馬來西亞新住民歐彩萍分享母國傳統舞蹈。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/21 11:25

    〔記者王冠仁／台北報導〕每年的4月29日是世界舞蹈日，移民署台北市服務站在近期舉辦的「新住民家庭教育及法宣導」課程時，就邀請來自馬來西亞的新住民歐彩萍擔任講師，由她來分享馬來西亞傳統舞蹈文化，也分享她在台灣的精采故事。

    歐彩萍表示，久賈舞（Joget）是馬來西亞著名傳統舞蹈之一，據說起源自葡萄牙民間舞蹈，於香料貿易時期傳入馬六甲。久賈舞，是一種活潑熱烈的舞蹈，動作優雅輕快，俏皮又富娛樂性，常見於各種節慶場合。

    歐彩萍還說，她來台灣後，在新住民培力中心進修，遇到同樣來自馬來西亞的台灣媳婦，因志同道合便成立名為「馬來模」團隊，成員們不僅透過參與多元文化市集與活動，也會一同表演舞蹈，表演的內容從歌曲挑選、舞蹈編排，甚至是服飾及道具的細節都充滿著巧思，穿著馬來西亞傳統服飾「可巴雅」，在舞台上像蝴蝶一樣翩翩起舞，讓民眾從舞蹈來感受馬國文化的魅力與活力。

    移民署表示，台灣是個多元文化豐富的社會，移民署在協助新住民生活適應上更是不遺餘力，從定期舉辦「新住民家庭教育及法宣導」課程、1990外來人士在台生活諮詢服務熱線、建置7國語言之新住民培力發展資訊網等，都是可以多加利用的資源。

    移民署邀馬來西亞新住民歐彩萍分享母國傳統舞蹈。（記者王冠仁翻攝）

    移民署邀馬來西亞新住民歐彩萍分享母國傳統舞蹈。（記者王冠仁翻攝）

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