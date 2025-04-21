轎車衝破台南將軍漁港護欄落海 駕駛獲救

南市消防局第三大隊派遣潛水人員下水搜索。（民眾提供）

2025/04/21 11:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍漁港昨晚（20日）11點35分傳出1輛轎車落海，36歲沈姓駕駛被海巡人員及時救起，因車內不知還有無乘客，南市消防局第三大隊出動特搜、將軍分隊在落海處搜索，確定只有沈男1人。

海巡署第11岸巡隊將軍漁港安檢所人員昨晚11點35分，聽聞將軍漁港廣場傳出異常聲響，隨即由勤務人員前往察看，經調閱港區監視系統畫面，發現有輛黑色轎車竟從廣場觀景台旁衝破護欄落海。

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海巡署第六巡防區指揮部立即統合救生能量啟動救援，並通報台南市消防局，旋即由安檢所人員攜帶救生裝備抵達現場後下水救援，將沈男救上救生艇再到安檢所安置。

沈男被救上來，並無高興表情，反而情緒低落，對海巡、消防分隊、警方詢問都拒絕回答。

沈男是從下營區開了26公里遠，來到將軍漁港廣場後，衝破護欄掉落漁港水域，消防人員不確定沈男口中所說車內只有他1人的說法，仍謹慎派遣潛水人員下水搜索，直到今天（21日）凌晨確認無其他車內乘客才收隊。

沈男無明顯外傷，惟意識較為模糊，後續送往佳里奇美醫院診治。

沈姓駕駛開車衝破將軍漁港護欄落海，被海巡人員及時救起。（第11岸巡隊提供）

36歲沈姓駕駛（中）被海巡人員及時救起。（第11岸巡隊提供）

沈男被救起，情緒低落。（民眾提供）

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