無救護證照登北大武山受傷求援 7人團體最高罰5萬

無救護證照登北大武山受傷求援，7人團體恐挨罰5萬。（屏東消防提供）

2025/04/21 11:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣北大武山19日上午發生登山意外！消防局事後調查發現，該登山團為7人3天2夜行程，雖依法申請入山證，卻無一人具備基本救命術或初級救護技術員證照，違反《屏東縣登山活動管理自治條例》第六條，領隊當場遭開罰單，後續將於15天意見陳述期後，裁罰1萬至5萬元罰鍰。

一名男子在下山途中，於登山步道1.75公里處失足，墜落約60公尺邊坡，情況危急。屏東縣消防局於上午10時12分接獲報案，立即調派泰武、來義分隊、特搜大隊及第二大隊，共5車11人，冒著山區濃霧與險峻地形，火速展開救援行動，並聯繫檜谷山莊莊主先行掌握現場狀況。

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救援人員於中午12時53分抵達事故地點，確認男子跌落約60公尺，隨即架設繩索下降接觸傷者。男子意識清醒，但臉部、背部瘀青，身體多處擦傷。消防人員迅速為其固定頸圈、清洗傷口並包紮止血，於13時30分成功將其拖拉至步道，隨後以攙扶方式協助下山，歷時4小時10分，終於抵達新登山口。傷者由萬巒分隊救護車送往潮州安泰醫院救治，救援任務順利完成。

消防局表示，北大武山地勢險峻，濃霧頻繁，增加救援難度，呼籲民眾登山前務必備妥專業證照與裝備，嚴格遵守安全規範。山林活動風險高，民眾切勿掉以輕心，應加強自我防護與團隊訓練，避免類似意外重演，共同守護山林安全。

無救護證照登北大武山受傷求援，7人團體恐挨罰5萬。（屏東消防提供）

屏縣消防局表示，北大武山地勢險峻，濃霧頻繁，增加救援難度，呼籲民眾登山前務必備妥專業證照與裝備，嚴格遵守安全規範。示意圖。（資料照，記者羅欣貞攝）

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