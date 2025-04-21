台中暗夜「玩命關頭」！轎車猛衝分隔島飛越車道 撞凹對向休旅車

轎車不明原因失控碰撞中央分隔島。（民眾提供）

2025/04/21 11:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛轎車21日凌晨行經南區一處路段時，疑彎道過彎時失控，猛撞中央分隔島後直接「飛越」對向車道，撞上停在停車格內的休旅車，造成休旅車車身嚴重凹陷，轎車駕駛也因此雙手擦挫傷，幸無大礙，警方現場酒測排除酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍。

這起事故發生在21日凌晨1時33分，地點位於南區復興路二段、三民路一段口，48歲吳男當時開車沿復興路西往東行駛，行經該路口一處彎道時因不明原因突失控，先與中央分隔島激烈碰撞，再橫越復興路車道，撞上對向一輛停放在停車格內的休旅車。

請繼續往下閱讀...

這一撞造成休旅車車身凹陷，吳男則是雙手擦挫傷，而附近民眾在睡夢中被巨大聲響驚醒，紛紛探頭查看，不少人驚呼：「玩命關頭？竟然衝過整條路！」所幸吳男僅受輕傷，現場未送醫。

第三警分局交通分隊獲報後到場處理，調查發現吳男未飲酒，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清；警方提醒，夜間駕駛視線不佳、精神容易渙散，彎道處更需減速慢行，確保行車安全，避免類似驚險場景再次上演。

轎車接著橫越馬路撞上路旁停車格內休旅車。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法