為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    找166位網紅開團購名牌鞋竟造假 公司負責人涉詐欺罪起訴

    台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。 （記者吳昇儒攝）

    台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。 （記者吳昇儒攝）

    2025/04/21 10:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕開設凡斯科技公司的男子蘇逸羣與採購人員劉致君2021年起指示不知情員工聯繫166位知名網紅，透過網紅開團銷售「正品」鞋。事後卻被揪出，該公司竟販售仿冒品，引發熱議。檢警查扣3789雙球鞋中，僅少數為「正品鞋」，受害者高達401人，詐騙金額超過8千萬。台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。

    據悉，該案源於2022年間一名女子在Dcard上發文，詢問有沒有網友跟IG網紅團購球鞋，因為做工與專櫃相差甚遠，引發網友熱烈討論，更有網友揪出，該公司先前就因為販售仿冒品，被抓包。

    案件爆發後，許多網紅都表示願意負起責任，甚至自掏腰包先退款，並協助被害消費者向廠商索賠，並提出告訴。

    台北地檢署則於2022年4月27開始，指揮保安警察第二總隊刑事警察大隊前往凡斯公司搜索，並查扣3789雙球鞋，事後確認共有3553雙均為仿冒品，極少數為正品，其中包含市面上難購得的限量鞋；NIKE、CONVERSE、NEW BALANCE、ADIDSA、VANS等品牌通通受害。

    檢警查出，蘇男等人透過不詳管道，從中國取得商品後，再由不知情的莊、楊姓員工以公司名義或TM童夢帶貨老師等名稱，在臉書、IG上聯繫有數十萬或是萬名粉絲的網紅們，宣稱公司在販售正版球鞋，已跟多位網紅合作，希望能合作開團，吸引網紅們幫忙銷售。

    因凡斯公司佯稱所售商品均為合法正品是透過正規管道取得，讓網紅們陷於錯誤，開團吸引消費者購買，直到發現商品有異，報警處理。

    檢察官認為，蘇、劉二人所為，涉犯商標法及詐欺取財等罪，侵害商標權部分，被販售高度行為吸收。

    檢察官調查，經統計後共有401名被害人，人數眾多，且被告二人利用具有社群影響力的網紅，使得損害於短短數月內迅速擴大，造成商標權人及社會經濟造成嚴重影響；2021年7月起至隔年4月26日止，該公司共有23594筆交易，不法所得高達8068萬餘元，請法官依法量刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播