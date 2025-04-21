找166位網紅開團購名牌鞋竟造假 公司負責人涉詐欺罪起訴

台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。 （記者吳昇儒攝）

2025/04/21 10:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕開設凡斯科技公司的男子蘇逸羣與採購人員劉致君2021年起指示不知情員工聯繫166位知名網紅，透過網紅開團銷售「正品」鞋。事後卻被揪出，該公司竟販售仿冒品，引發熱議。檢警查扣3789雙球鞋中，僅少數為「正品鞋」，受害者高達401人，詐騙金額超過8千萬。台北地檢署近日偵結，依涉犯詐欺罪嫌，將蘇、劉二人起訴。

據悉，該案源於2022年間一名女子在Dcard上發文，詢問有沒有網友跟IG網紅團購球鞋，因為做工與專櫃相差甚遠，引發網友熱烈討論，更有網友揪出，該公司先前就因為販售仿冒品，被抓包。

請繼續往下閱讀...

案件爆發後，許多網紅都表示願意負起責任，甚至自掏腰包先退款，並協助被害消費者向廠商索賠，並提出告訴。

台北地檢署則於2022年4月27開始，指揮保安警察第二總隊刑事警察大隊前往凡斯公司搜索，並查扣3789雙球鞋，事後確認共有3553雙均為仿冒品，極少數為正品，其中包含市面上難購得的限量鞋；NIKE、CONVERSE、NEW BALANCE、ADIDSA、VANS等品牌通通受害。

檢警查出，蘇男等人透過不詳管道，從中國取得商品後，再由不知情的莊、楊姓員工以公司名義或TM童夢帶貨老師等名稱，在臉書、IG上聯繫有數十萬或是萬名粉絲的網紅們，宣稱公司在販售正版球鞋，已跟多位網紅合作，希望能合作開團，吸引網紅們幫忙銷售。

因凡斯公司佯稱所售商品均為合法正品是透過正規管道取得，讓網紅們陷於錯誤，開團吸引消費者購買，直到發現商品有異，報警處理。

檢察官認為，蘇、劉二人所為，涉犯商標法及詐欺取財等罪，侵害商標權部分，被販售高度行為吸收。

檢察官調查，經統計後共有401名被害人，人數眾多，且被告二人利用具有社群影響力的網紅，使得損害於短短數月內迅速擴大，造成商標權人及社會經濟造成嚴重影響；2021年7月起至隔年4月26日止，該公司共有23594筆交易，不法所得高達8068萬餘元，請法官依法量刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法