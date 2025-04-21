馬公市海埔路發生遊覽車與機車車禍，導致機車騎士雙腳卡在車輪下。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/04/21 10:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖觀光旺季展開，交通亂象再起！今（21日）發生一連2起車禍，分別是遊覽車與機車相撞、自小客車自撞號誌桿，導致2人受傷送醫，其中自小客車駕駛救出時已無生命跡象，詳細肇事原因，刻由警方調查中，釐清責任歸屬。

第一起車禍，澎湖縣政府消防局今日上午8時7分受理民眾報案指稱，馬公市海埔路93號前道路，發生遊覽車與機車車禍事故，一名機車騎士及其所騎乘之機車卡於遊覽車車頭底下，無法脫困，請求派員處理。消防局派遣第一大隊及馬公分隊共5車10人前往救助，由大隊長陳正宜負責現場指揮。勤務人員到達現場確認機車騎士為年約70幾歲蔡老先生，雙腳卡於遊覽車車底下，勤務人員利用破壞剪及撐開器執行車輛撐高破壞，救護人員使用長背板、KED及頸圈，合力將傷者從車底移出，隨即送往部立澎湖醫院急救。

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第二起車禍發生在今日上午8時20分，澎湖縣政府消防局受理民眾報案指稱，馬公市興仁里濟公廟前發生交通事故，1部自小客車自撞號誌桿及護欄，駕駛尚未脫困，請求派員搶救。消防局派遣澎南分隊消防車與救護車共2車4人前往救助，現場由分隊長吳信昌負責指揮。現場傷者為自小客車駕駛（男性、約30歲），已呈現OHCA，救護人員合力將患者從駕駛座移出後實施CPR、AED，並使用頸圈及長背板等急救處置後，由救護車送三總澎湖分院。

根據警方初步查證，大客車駕駛無飲酒，普重機駕駛待測。而興仁自小客駕駛酒測值抽血待驗中。

馬公興仁路段發生自小客車自撞號誌燈，駕駛救出時已無生命跡象。（澎湖縣政府消防局提供）

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