電動滑板車也不行！中警連兩天抓3件「慢車酒駕」不僅開罰還禁駕

警方攔查酒後騎自行車的陳男。（警方提供）

2025/04/21 10:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局公益所近期連兩天查獲3起慢車酒駕案件，涉案的分別是自行車、電動滑板車與電動輔助自行車駕駛，顯示民眾誤以為酒後不開車或騎機車，改使用慢車即可規避處罰的錯誤觀念，但警方強調「慢車酒駕」同樣違法，呼籲民眾勿存僥倖。

第一分局說明案情指出，第一件發生在前天凌晨巡邏時，一名騎自行車的陳姓男子（52歲）闖紅燈被攔下，經檢測酒精濃度達0.36毫克，明顯超標，警方依《道路交通管理處罰條例》第73條第2項開罰2000元，並禁止其騎車上路。

請繼續往下閱讀...

第二件則是在市區街道，44歲陳姓男子酒後駕駛電動滑板車，不僅違規上路，更在員警要求酒測時拒測，警方依法開出4800元罰單，並同樣禁止其駕駛，第三件則是戴姓女子（47歲）昨深夜騎著電動輔助自行車闖紅燈，同樣酒氣沖天也拒絕酒測，結果也被依法裁罰4800元並禁駕。

警方表示，自行車、電動滑板車（個人行動器具）及電動輔助自行車，因結構與用途不同，規範各異，其中電動滑板車限特定區域使用，酒後駕駛或違規上路皆違法；電動輔助自行車若酒後使用電力推進，同樣受罰，而這三起案件中，駕駛人均因酒駕或拒測觸法，顯示民眾對慢車酒駕認知不足。

第一分局長尤啓南表示，《道路交通管理處罰條例》第73條明定，慢車酒精濃度超標（0.25毫克/升）處1200至2400元罰鍰並禁駕，拒測則罰4800元並禁駕，呼籲民眾切勿誤判慢車可免於酒駕處罰，強調無論何種交通工具，酒後駕駛皆違法，務必遵守法規，保障道路安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒後使用電動滑板車的另名陳男。（警方提供）

戴女酒後騎電動輔助自行車被開罰還禁駕。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法