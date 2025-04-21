汪汪隊立大功！阿嬤走失逾26小時 彰化搜救犬

阿嬤失蹤26小時後，由搜救犬在草叢發現，搜救犬立大功，阿嬤家屬都相當感激，員警也豎起大拇指稱讚。 （圖由警方提供）

2025/04/21 10:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市80歲失智張姓阿嬤18日外出後未返家，家屬遍尋不著，彰化警分局會同民間搜救團體出動搜救犬合力尋人，最終由搜救犬在石牌路附近的草叢中發現離家26小時的阿嬤，身體虛弱，幸意識清楚，送醫治療後無礙，搜救犬立大功，阿嬤家屬都相當感激，員警也豎起大拇指稱讚。

張姓阿嬤18日下午3時許外出散步後便未返家，家屬擔憂其安危，四處尋找未果，於當晚向彰化警分局快官派出所報案。快官所長林棟樑立即調派同仁林政儒、蔡耀鋒、張晉誠、蕭勝彥及李庭瑋組成搜查小組，沿路調閱監視器畫面，鎖定可能行蹤路線，並聯同家屬及地方巡守隊展開地毯式搜尋。

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除了警方積極尋找外，家屬也於臉書社團「彰化人大小事」發文協尋，引起廣大網友關注。社團法人台灣偵搜犬協會得知消息後也主動聯繫家屬，出動搜救犬加入搜救行動。

終於在19日傍晚5時16分左右，搜救犬在石牌路一段355巷附近的草叢中發現阿嬤，當時她意識清楚，雖身體虛弱但仍可行動。警方立即將阿嬤送往彰化基督教醫院接受檢查。

彰化警分局提醒，家中若有失智長者，建議配戴可定位裝置或隨身攜帶聯絡資訊，以利走失時能迅速尋回。

搜救犬在草叢中發現阿嬤，眾人立即前往救援，搜救犬立大功。 （圖由警方提供）

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