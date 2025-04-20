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    新北駭人挖眼案！殘忍嫌僅12萬交保 高大成：恐造成不良示範

    新北駭人挖眼案嫌犯僅12萬交保，高大成擔心造成不良示範。（資料照）

    新北駭人挖眼案嫌犯僅12萬交保，高大成擔心造成不良示範。（資料照）

    2025/04/20 23:11

    〔記者許國楨／台中報導〕新北市近日發生駭人聽聞暴力事件，42歲簡姓男子與59歲連姓鄰居因水管糾紛爆發衝突，連男咬住簡男手臂不放，簡男竟疑似憤而徒手挖出連男雙眼，其中一顆還遭捏爛，造成連男永久失明。案件震驚社會，法醫高大成表示，此案兇殘程度罕見，手法難度極高，極可能是分兩次進行，絕非「一時不慎」。

    根據調查，兩人17日上午因水管爭議起爭執，連男咬住簡男左臂，簡男疑似以左手指插進連男眼眶，先後挖出雙眼，連男倒地不起，簡男隨後主動赴警局自首，警方依殺人未遂罪嫌送辦，檢方訊後諭令簡男以12萬元交保。

    法醫高大成指出，眼球固定於眼眶內，有6至7條肌肉及視神經連接，欲徒手挖出需強大力氣與殘忍意志，一般人難以下手。他推斷簡男應為先後挖出雙眼，手法明顯超過正當防衛，質疑動機與手段皆不單純。

    高大成並表示，這樣的行為已超出一般防衛反應，且挖眼造成的疼痛極度劇烈，他形容疼痛指數超過12級生產痛，達「13級」，甚至懷疑嫌犯是否練過「一指神功」，他憂心，此案若僅以12萬元交保，恐成社會不良示範，讓大眾誤以為「花錢能解決暴力」。

    儘管檢察官或許考量嫌犯經濟狀況而定交保金額，但高大成強調，這類駭人案件應更審慎處理，才能維護社會正義與公眾信任。

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