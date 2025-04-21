防不勝防！繪畫比賽投票竟藏陷阱 名醫揪1破綻揭露釣魚詐騙！

陳志金近日在臉書分享自己遇到的釣魚詐騙，不肖人士在通訊軟體假藉兒童繪畫比賽人氣投票誘騙他人點選不明連結，進而盜取他人通訊軟體帳號。（圖翻攝自陳志金臉書）

2025/04/21 00:26

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕詐騙手法「推陳出新」，防不勝防！名醫陳志金近日在臉書分享自己遇到的釣魚詐騙，不肖人士在通訊軟體假藉兒童繪畫比賽人氣投票誘騙他人點選不明連結，進而盜取他人通訊軟體帳號，提醒大家切勿掉入陷阱。

陳志金20日在臉書發文表示，一名前同事突然傳訊息問他「有在忙嗎？」，當下他看到訊息就懷疑對方的帳號可能被盜，「因為她一般會稱呼我『主任』，這種『無差別』的『起手式』，十之八九不是你熟悉的人！」

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起初陳志金以為對方是要「借錢」，但對方卻傳了一則網址，稱「小朋友在參加繪畫比賽，可以幫忙投一票嗎？幫我投14號，目前是962票，謝謝了」。看到訊息後，陳志金就確定前同事的LINE被盜取，而且被用來做釣魚詐騙，他隨即截圖對話內容並將用戶封鎖，並傳到共同好友群提醒朋友。

陳志金說，基於好奇，他想要知道連結是什麼內容，但擔心真的點擊連結就「中招」，於是他特別去搜了對方提供網址，「沒想到竟然沒有任何有關『詐騙』的討論，會不會是我誤會了呢？網頁『真的』是一個繪畫比賽，參加投票就有機會抽中1000元券。真的有『14號』、真的是『962票』！」

但陳志金又有了疑問，如果那是真的繪畫比賽，投票票數理應有所變動，但他看到的票數卻一直停在962票。而且他又收到另外一位離職同事傳來一模一樣的訊息，同樣要他投「14號」，同樣停留在「962票」，但附上的連結卻與前一個人傳的不一樣。

陳志金指出，這類釣魚詐騙是針對有回應的人，或是上鉤的人，才會給出下一段資訊，「投票網頁，做得非常逼真，讓你一直信到第四關，在投票時，才會騙取你line帳號密碼，奪取你的line帳號！破綻就是票數仍然停留在『962』！但是『網址』和昨天的不一樣，難怪查不到相關的詐騙貼文，原來是一直變換網址，再轉址到詐騙網頁，身邊認識的人，已經有4位的帳號被盗取了！大家要提高警惕」

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