中國北方華創違法借殼在台營業攬才，負責人與公司遭判刑。（情境照）

2025/04/20 22:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中國北京北方華創微電子裝備公司為在台營業，竟買下其他公司，借殼違法在台經營業務，並趁機招攬半導體工程師，新竹地院認為已損及我國交易秩序及國家安全，將公司與負責人均依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪判刑。

法官調查，北京北方華創微電子裝備公司為從事半導體設備製造、銷售、安裝等，105年6月在台經核准設立辦事處，然違規在台從事未經許可之半導體設備銷售、安裝及維修等業務（此部分僅行政罰，非起訴範圍），中國人李謙（由台中市調查處追查中）則為北方華創台灣辦事處代表人兼總經理，王鳳翽為處長。

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李謙為免辦事處違法在台從事業務活動遭查緝風險，與王鳳翽均明知北方華創公司係中國營利事業，非經主管機關經濟部許可，不得在台從事業務活動，竟由王鳳翽以其個人名義於108年12月購入址設新竹市台灣極淨公司並擔任負責人，使北方華創得以借用極淨名義，違法在台從事半導體設備銷售、安裝及維修等業務，以規避查緝，王鳳翽並假意自北方華創台灣辦事處辦理離職。

111年間李謙、王鳳翽為免北方華創台灣辦事處仍遭查緝，由王鳳翽先於111年8月陸續將極淨公司所營項目增列「人力派遣業」、「設備製造業」後，佯以人力派遣名義，自112年1月起，將北方華創台灣辦事處26名工程師移轉至極淨任職，期間極淨亦在台為北方華創陸續招攬半導體工程師，一同在極淨為北方華創違法在台從事半導體設備銷售、安裝及維修等業務，並由北方華創以「代理服務費用」等名義給付極淨公司，用以支付相關員工薪資、承租辦公室等營運費用。

法官審酌王鳳翽未經主管機關許可，依照北方華創負責人李謙之指示，在台購入極淨公司，為北方華創在台從事未經許可之業務活動，所為除影響主管機關對於中國營利事業之管理，亦無法充分保障與之進行交易之人，損及交易秩序及國家安全，實屬不該。

最後法官將台灣極淨依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，處罰金50萬元，王鳳翽處有期徒刑6月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付50萬元，並接受法治教育課程5場次。

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