中IC廠「銳成芯微」非法在台獵人頭 法官痛批損害國安

中國成都「銳成芯微」非法在台獵人頭，法官痛批損害國安。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/20 21:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中國成都「銳成芯微」科技公司違法在台吸收人才，竟需到中國教育訓練2個月，返台任職後，須透過連線至中國銳成工作站系統，定期視訊開會、聯繫業務或回報工作進度，且以中國銳成員工身分參加年終尾牙及認購公司股份，實際上屬中國銳成公司員工。新竹地院法官痛批損害國家安全，依違反兩岸人民關係條例非法為業務活動罪將負責人判刑。

法官調查，中國成都「銳成芯微」科技公司以提供積體電路產品所需設計、授權及相關服務為業，為半導體知識產權及應用供應商，屬IC產業鏈最上游產業，為在台發展業務，乃在香港地區成立銳成集團公司，且於107年11月在台設立辦事處。

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香港銳成公司負責人王騰鋒先後以香港銳成、台銳公司申報員工勞健保為掩護（營運期間僅有進項，全無銷項），未經主管機關許可，即在台招募人才，領取中國銳成匯款薪資，一同從事IC設計研發業務，並將成果提供中國銳成，據以協助中國地區營利事業非法在台從事業務活動，不僅均由中國銳成人資部門辦理入職手續，且均須出境前往中國銳成接受教育訓練兩個月，返台任職後，須透過VPN連線至中國銳成公司工作站系統，從事資料參考或IC設計研發工作（工作站系統禁止下載研發成果，均由中國銳成統一保管），另須透過定期視訊或微信通訊軟體群組通訊等方式，與中國銳成人員開會、聯繫業務或回報工作進度，再得以中國銳成員工身分，參與年終尾牙及認購公司股份，實際上屬中國銳成公司員工。

台銳公司解散登記後，王騰鋒及多名人員改以居家辦公模式，繼續受雇於中國銳成從事研發工作，並領取中國銳成公司匯款薪資。

法官審酌王騰鋒未經主管機關許可，依中國銳成負責人向建軍指示，為中國銳成在台從事未經許可之業務活動長達四年多，所為除影響主管機關對於中國地區營利事業之管理，亦無法充分保障與之進行交易之人，損及交易秩序及國家安全，實屬不該。

最後法官將王騰鋒依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，處有期徒刑5月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付50萬元，並接受法治教育課程5場次。

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