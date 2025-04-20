為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中IC廠「銳成芯微」非法在台獵人頭 法官痛批損害國安

    中國成都「銳成芯微」非法在台獵人頭，法官痛批損害國安。（記者蔡彰盛攝）

    中國成都「銳成芯微」非法在台獵人頭，法官痛批損害國安。（記者蔡彰盛攝）

    2025/04/20 21:59

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中國成都「銳成芯微」科技公司違法在台吸收人才，竟需到中國教育訓練2個月，返台任職後，須透過連線至中國銳成工作站系統，定期視訊開會、聯繫業務或回報工作進度，且以中國銳成員工身分參加年終尾牙及認購公司股份，實際上屬中國銳成公司員工。新竹地院法官痛批損害國家安全，依違反兩岸人民關係條例非法為業務活動罪將負責人判刑。

    法官調查，中國成都「銳成芯微」科技公司以提供積體電路產品所需設計、授權及相關服務為業，為半導體知識產權及應用供應商，屬IC產業鏈最上游產業，為在台發展業務，乃在香港地區成立銳成集團公司，且於107年11月在台設立辦事處。

    香港銳成公司負責人王騰鋒先後以香港銳成、台銳公司申報員工勞健保為掩護（營運期間僅有進項，全無銷項），未經主管機關許可，即在台招募人才，領取中國銳成匯款薪資，一同從事IC設計研發業務，並將成果提供中國銳成，據以協助中國地區營利事業非法在台從事業務活動，不僅均由中國銳成人資部門辦理入職手續，且均須出境前往中國銳成接受教育訓練兩個月，返台任職後，須透過VPN連線至中國銳成公司工作站系統，從事資料參考或IC設計研發工作（工作站系統禁止下載研發成果，均由中國銳成統一保管），另須透過定期視訊或微信通訊軟體群組通訊等方式，與中國銳成人員開會、聯繫業務或回報工作進度，再得以中國銳成員工身分，參與年終尾牙及認購公司股份，實際上屬中國銳成公司員工。

    台銳公司解散登記後，王騰鋒及多名人員改以居家辦公模式，繼續受雇於中國銳成從事研發工作，並領取中國銳成公司匯款薪資。

    法官審酌王騰鋒未經主管機關許可，依中國銳成負責人向建軍指示，為中國銳成在台從事未經許可之業務活動長達四年多，所為除影響主管機關對於中國地區營利事業之管理，亦無法充分保障與之進行交易之人，損及交易秩序及國家安全，實屬不該。

    最後法官將王騰鋒依兩岸人民關係條例非法為業務活動罪，處有期徒刑5月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付50萬元，並接受法治教育課程5場次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播