望安海域帆船船難 雙吉派出所警民合作駕船搶救

日籍帆船在東吉進水，經過漏夜救援，順利拖救進東吉港。（望安警分局提供）

2025/04/20 21:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島列入海洋國家公園後，成為觀光景點，雙星治理之一的望安鄉東吉村，東面海域18日夜間傳出1艘帆船船艙進水，有沉沒之虞，船上4人，情況危急。澎湖縣政府警察局望安分局、海洋國家公園管理處、國家公園警察隊及東吉漁港安檢所，動員東吉村民駕船冒險搶救，順利將人船拖帶返回漁港。

望安警分局調查指出，該艘SANTANT（NZ3148）帆船之4名船員，係為日本籍同一家庭成員，18日上午由基隆市碧砂漁港出發，航行至澎湖縣東吉村東面海域遊憩區遊玩，疑因適逢退潮及不熟悉地形，發生船體擱淺進水，載浮載沉，由於東吉距離馬公本島1小時路程，海巡署緊急馳援，船隻恐將沉沒。

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望安警分局雙吉派出所警員高銘華獲悉後，即結合各公部門，立即漏夜馳援，並動員村民前往搶救，19日上午11時10分許由村民駕船拖回港內。靠港後，由海管處提供消防抽水馬達，經員警以手機通訊軟體視訊消防局鎖港分隊，下達操作指示後，讓該消防抽水馬達順利運轉，並於半小時過後，順利將艙內海水全部抽出，避免帆船沉沒。

望安警分局長黃一航表示，此次員警與各單位人員合作，迅速搶救民眾生命，深獲外籍人士肯定與感謝，成功完成一件國民外交，大大提升警察正面形象，亦使其見證台灣各地美景及人民富有人情味。同時期勉所有員警能本於人溺己溺精神，積極熱忱的服務態度，回饋縣民，以贏得民眾對警察的信賴與讚許，推動澎湖縣為全齡宜居的幸福城市。

望安東吉離島公私部門協力抽水搶救進水船隻。（望安警分局提供）

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