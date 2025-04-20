為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男不爽被討1.6萬賣車費狂射BB彈 債主怒噴辣椒水回擊

    林男（左）持空氣槍朝蘇男連開多發BB彈，和美警方將開槍的林男當場制伏，移送法辦。（警方提供）

    林男（左）持空氣槍朝蘇男連開多發BB彈，和美警方將開槍的林男當場制伏，移送法辦。（警方提供）

    2025/04/20 22:00

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮今天（20日）傳出槍響，林姓與蘇姓2名男子疑似為了賣車的仲介費用起口角並爆發衝突，其中林男突持空氣槍朝蘇男連開多發BB彈，蘇男不甘示弱噴辣椒水回擊，和美警方獲報派員趕往現場，將開槍的林男當場制伏，起出空氣槍，訊後將林男依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    和美警方調查，26歲林男委託27歲蘇男賣車，最終賣了11萬元，林男給予蘇男4千元仲介費；但蘇男今天上門追討1萬6千元仲介費，並表示賣車仲介費應該是2萬元，因此林男應該要再給他1萬6千元；但林男認為上回已經給了4千元，不爽又被追討1萬6千元，雙方為此發生口角。

    警方指出，兩人口角愈來愈激烈，林男竟突然掏出空氣槍作勢要朝蘇男射擊，並嗆聲「你的槍拿出來啊」，蘇男也不甘示弱回嗆「開啊，我沒有槍啦」，林男突朝蘇男連射多發BB彈，蘇男也持辣椒水回噴，林男被噴到眼睛刺痛的邊跑邊射擊。

    和美警分局大霞派出所據報有討債糾紛情事，立即派員趕抵現場，發現僅林男與其母親在場，蘇男已離開現場。案經蘇男提供蒐證影像釐清案發經過，警方除查扣該把空氣槍，並依法逮捕林男，訊後將他依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    林男（左）持空氣槍朝蘇男連開多發BB彈，和美警方據報林男帶回派出所偵辦。（警方提供）

    林男（左）持空氣槍朝蘇男連開多發BB彈，和美警方據報林男帶回派出所偵辦。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播