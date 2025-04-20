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    高雄機車連環撞！3機車犛田4傷送醫 肇事計程車竟開溜

    高雄計程車擦撞機車肇逃機車連環撞，3機車犛田4人受傷送醫。（民眾提供）

    高雄計程車擦撞機車肇逃機車連環撞，3機車犛田4人受傷送醫。（民眾提供）

    2025/04/20 21:21

    首次上稿 20:39
    更新時間 21:21（新增肇逃司機說法）

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民區鼎山街今（20）日下午16時30分許，發生一起連環擦撞車禍，林姓女計程車司機（50歲）沿鼎山街北向南方向行駛，不慎與李姓機車騎士（61歲）發生擦撞，李男再擦撞到前方2輛機車，造成騎士李男、陳男（40歲）、張男（48歲）及鍾姓女乘客受傷，共4人受傷就醫。

    據了解，因肇事的計程車未停留現場逕行駛離，三民二分局受理報案後，已通知林女到案說明，全案依公共危險及過失傷害罪嫌函請臺灣高雄地方檢察署偵辦，林女到案稱有路人告訴她可以先走，她才沒停留現場。

    消防局表示，受傷送醫的有一名85歲婦人（肢體擦傷），60歲男子（肢體擦傷）、39歲男子（肢體擦傷），皆意識清醒，由救護人員急救處置後送醫；據了解，另一男騎士輕微擦挫傷，自行就醫並無大礙。

    擬提供救護車行車畫面如下:

    警方到場處理測繪，初步研判為營小客車變換車道未依規定使用方向燈，違反道路交通管理處罰條例第42條，汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

    警方表示，肇事後未停留現場逕行駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條3項，可處新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；同條第4項規定，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

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