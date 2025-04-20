交出提款卡遭詐團利用 律師：求職要求3個帳戶多有假

律師施志遠。（圖由施志遠提供）

2025/04/20 20:25

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交提款卡密碼助詐團騙得300萬 求職男被判賠

〔記者王俊忠／台南報導〕曾任法官的守諺法律事務所律師施志遠指出，詐騙集團近年來為取得人頭帳戶，時常透過打工、求職等名義騙取帳戶及提款卡密碼。以本案來說，陳姓行為人對於所求職的公司名稱、工作內容及需要交付帳戶的原因均毫無所悉，這樣行為在司法實務上往往難以說服法官或檢察官，反而會因此被認定行為人對於提供帳戶有可能遭詐騙集團利用做不法使用是有所預見，而構成幫助洗錢及幫助詐欺罪。

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施志遠進一步提醒民眾，在求職過程中，絕對不可以將銀行提款卡的密碼或網路銀行的帳戶密碼交付給他人，不管對方是以什麼樣的理由要索取銀行帳戶密碼，因為這些都是詐騙集團典型的話術，甚至在司法實務上也曾發生過，有詐騙集團佯稱家庭代工需要先支付材料購買的費用，所以要求先提供帳戶及密碼以供扣款，最後同樣是被詐團拿來作為人頭帳戶不法使用。

施志遠呼籲民眾在求職時，千萬不可以提供自己帳戶的資料密碼給對方，以免將來身陷刑事犯罪的泥淖，如同本案一樣，還會被法官判決要賠償被害人全部的損失，落入得不償失的困境。此外，若是因求職、打工，而無正當理由提供3個以上的帳戶，也有可能另外構成無正當理由交付帳戶罪，不可不慎！

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