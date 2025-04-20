宜蘭無照男涉酒駕還拒測警狂追 如警匪追逐電影場景網熱議

宜蘭縣吳姓男子涉嫌酒後駕車又無照駕駛（紅圈處），昨晚在宜蘭市鬧區拒檢後狂飆。（圖由警方提供）

2025/04/20 19:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市鬧區昨晚傳出「警匪追逐」，網友現場目擊後上網分享引發熱議。宜蘭警分局今天（20日）指出，一名29歲吳姓男子疑酒後駕車，被攔查後拒絕酒測，另涉無照駕駛，吳男休旅車被查扣，還被開單告發，面臨將近20萬元罰鍰。

網友昨晚發文，「剛剛下班回家，在宜蘭市復興路，遇到警匪追逐…一台黑色休旅車，從我旁邊逆向開到對向車道疾駛而過，接著警車一路鳴笛追去…」，鄉民留言回應，「這邊形容比新聞上的還有畫面」、「現場直播」。據了解，雙方在宜蘭市區追逐2分鐘，宛如電影情節中的「警匪追逐」場面，引來路人側目。

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宜蘭警分局發布新聞稿指出，昨晚10點，警方在宜蘭市復興路與民族路口巡邏時，發現一輛自小客左右飄移，鳴笛示意駕駛停車，但駕駛人未停車受檢，警方巡邏車一路尾隨，最後在宜蘭市宜中路與民權新路口攔停，由於駕駛人渾身酒味，警方欲對他酒測遭拒。

吳男拒絕酒測，警方依違反道路交通管理處罰條例，開出18萬元罰單，另外，吳男去年涉嫌酒駕被扣銷駕照，昨晚仍開車上路，被認定無照駕駛累犯，可處1萬2000元罰鍰，合計19萬2000元，車輛也被查扣移置保管。

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