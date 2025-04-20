交提款卡密碼助詐團騙得300萬 求職男被判賠

50多歲的陳男稱為找工作，才把銀行帳戶金融卡密碼交給對方，辯說他也被詐團騙了！圖為帳戶金融卡示意圖，與本案無關。（記者王俊忠攝）

2025/04/20 19:59

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交出提款卡遭詐團利用 律師：求職要求3個帳戶多有假

〔記者王俊忠／台南報導〕自稱要找工作的陳姓男子，與不詳的資方人員洽談時，對方指陳男如交付帳戶金融卡與密碼，每天可獲1千元補貼。陳把金融卡、密碼交給對方，害王姓男子遭假投資詐騙、共把300萬元匯到陳男的帳戶，這筆錢遭詐團提領一空。王男提告向陳男求償，陳辯他也是遭詐團所騙，但不被台南地院採信，法官調查認定陳幫助詐欺、洗錢，判陳要賠300萬元給王男。

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刑事部分，台南地院也判陳男5月有期徒刑、併科5萬元罰金。

受害的王男指控，陳男（50餘歲）與身分不詳、暱稱「潘姿愉」的成年人聯絡，「潘」告知陳如交付帳戶，每天可匯1千元台幣到陳的指定帳戶（後來實際未支付）。陳男於2024年4月9日下午在台北市1家超商內，把其申辦的銀行帳戶提款卡與密碼當面交給「潘」。

王男在臉書瀏覽到1個不實的股市投資資訊，他私訊對方後，對方即用line跟他誆稱「可下載1個股市APP」，之後會教他如何下單，即可獲利。王男說，他誤以為真、於同年4月17日上午先後兩次把100萬元與200萬元匯入陳男提供給詐團的人頭帳戶，300萬元就這樣被詐團提領一空，基於侵權行為法律關係、對陳男提告求償。

法院開庭時，陳男辯稱是在找工作時被詐團騙的，詐團騙走他的提款卡與帳戶，不知詐團拿提款卡與帳戶要做什麼，但他沒有騙王男的錢。

台南地院民庭法官調查指，此案刑事部分，陳男涉幫助詐欺與幫助洗錢被一審判刑5月、併科5萬元罰金，陳並不爭執；而陳是50餘歲的成年人，曾有多個工作經驗，難謂欠缺社會經驗，應可判斷提供帳戶給不詳他人恐流於非法使用，陳男所為是使王男財產損失的共同原因，陳男與詐團是共同侵權行為人，陳應對王男所受損害負起賠償責任，而陳說帳戶是被騙走的說法，不足採信。

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