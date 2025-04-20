淡大旁雞排店當掩護 警搗破賭場、賭博娃娃機

新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/20 19:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡江大學附近一間雞排店「掛羊頭、賣狗肉」，以雞排店當掩護，不但將店內夾娃娃機改裝成賭博機台，更暗中經營麻將賭場，淡水警分局掌握後，持拘票攻堅，逮獲許姓主嫌、4名賭客，起出10餘萬元賭資、賭博IC板、抽頭金、監視器等證物；許嫌辯稱，賣雞排生意不好，才改變型態，不然連房租都付不出來。

新北市警淡水分局接獲檢舉，淡水區學府路、淡大一帶一間雞排店，深夜常有大批人員出入，發出擾鄰噪音，淡水警分局連日訪查、蒐證，發現雞排店疑隱藏非法賭場；淡水警分局長彭正中帶隊，19日深夜持搜索票突襲，當場查獲44歲許姓負責人、4名賭客，一併查獲5台改裝夾娃娃機機臺，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法，移送士林地檢署偵辦。

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警方查出，許嫌經營的賭場隱身雞排店內，後方空間改造為密室，擺放改裝娃娃機賭博，警方從雞排店內暗門衝入，當場發現密室內4人大打麻將，當場查扣10餘萬元賭資、抽頭金、籌碼、麻將，也發現夾娃娃機改裝賭博機台、4400元賭資、IC板、帳冊；

監視器鏡頭等贓證物，警方除依法送辦、裁罰賭客，也啟動第三方警政，通報新北市政府公安稽查小組，依電子遊戲場業管理條例裁罰。

淡水警分局長彭正中表示，非法賭場穩身大學學區周邊，鄰近多所學校與住宅區，不法行徑影響學生，造成社區潛在風險；淡水警分局4月間兩度破獲學區非法賭場，將持續強力掃蕩轄內易滋事場所，展現淨化學區、打擊不法的決心。

新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，淡水警分局長彭正中（右一）帶隊持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

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