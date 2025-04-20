為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    淡大旁雞排店當掩護 警搗破賭場、賭博娃娃機

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/20 19:24

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡江大學附近一間雞排店「掛羊頭、賣狗肉」，以雞排店當掩護，不但將店內夾娃娃機改裝成賭博機台，更暗中經營麻將賭場，淡水警分局掌握後，持拘票攻堅，逮獲許姓主嫌、4名賭客，起出10餘萬元賭資、賭博IC板、抽頭金、監視器等證物；許嫌辯稱，賣雞排生意不好，才改變型態，不然連房租都付不出來。

    新北市警淡水分局接獲檢舉，淡水區學府路、淡大一帶一間雞排店，深夜常有大批人員出入，發出擾鄰噪音，淡水警分局連日訪查、蒐證，發現雞排店疑隱藏非法賭場；淡水警分局長彭正中帶隊，19日深夜持搜索票突襲，當場查獲44歲許姓負責人、4名賭客，一併查獲5台改裝夾娃娃機機臺，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法，移送士林地檢署偵辦。

    警方查出，許嫌經營的賭場隱身雞排店內，後方空間改造為密室，擺放改裝娃娃機賭博，警方從雞排店內暗門衝入，當場發現密室內4人大打麻將，當場查扣10餘萬元賭資、抽頭金、籌碼、麻將，也發現夾娃娃機改裝賭博機台、4400元賭資、IC板、帳冊；

    監視器鏡頭等贓證物，警方除依法送辦、裁罰賭客，也啟動第三方警政，通報新北市政府公安稽查小組，依電子遊戲場業管理條例裁罰。

    淡水警分局長彭正中表示，非法賭場穩身大學學區周邊，鄰近多所學校與住宅區，不法行徑影響學生，造成社區潛在風險；淡水警分局4月間兩度破獲學區非法賭場，將持續強力掃蕩轄內易滋事場所，展現淨化學區、打擊不法的決心。

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，警方持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，淡水警分局長彭正中（右一）帶隊持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡江大學附近一間雞排店掛羊頭賣狗肉，暗營賭場、賭博夾娃娃機，淡水警分局長彭正中（右一）帶隊持搜索票攻破，逮捕許姓主嫌、4名賭客，10餘萬元賭資、抽頭金及賭博IC板，全案依法送辦，通報新北市政府公安小組稽查。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播