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    與男友吵架整夜未歸謊稱遭3人持槍性侵 下場曝光

    宜縣高姓女子與男友吵架後整夜未歸，竟謊稱遭徒持槍性侵，一審處拘役40日。（情境照）

    宜縣高姓女子與男友吵架後整夜未歸，竟謊稱遭徒持槍性侵，一審處拘役40日。（情境照）

    2025/04/20 19:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名40歲高姓女子與男友吵架後整夜未歸，疑似擔心遭男方責罵，竟謊稱遭3名歹徒持槍性侵，到醫院驗傷後向警方報案，後來被查出全是捏造謊言。一審法官認定她犯未指定犯人誣告罪，處拘役40日，可易科4萬元罰金。

    檢警調查，去年10月19日下午，高女男友騎機車載她回家途中，雙方細故發生爭執，高女憤而下車離去，直到隔天清晨6點才返回住處，因擔憂男友質問為何整夜未歸，供稱遭人性侵，男友因此要她到警局報案。

    10月20日上午，高女由警方陪同到醫院驗傷，下午轉往轄區派出所報案，謊稱19日晚間9點，她從五結國中步行前往羅東鎮朋友住處途中，遭3人持刀及槍械脅迫性侵得逞，事後搭程車返回住處，指控涉案歹徒觸犯強制性交罪。

    警方受理報案後，沿著高女所指的步行路線調閱監視畫面，同步查訪沿線居民，查無高女被性侵的具體事證，驗傷報告也未檢出可疑跡證，加上高女說詞疑點重重，全案移送宜蘭地檢署偵辦後，今年2月檢察官開庭時，高女才坦承誣告，換言之，遭人性侵之事均為憑空捏造。

    宜蘭地方法院承審法官斥責高女誣告犯行，紊亂法治秩序，徒耗警力資源，考量犯後坦承犯行，減輕其刑，全案審結，因犯人誣告罪，處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

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