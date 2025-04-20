警界「郭富城」現身台東慢食節交管 人氣爆表

成功分局在台東慢食節辦交通安全宣導，由有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋一面指揮交通，一面向民眾宣導交通安全知識。（記者黃明堂翻攝）

2025/04/20 18:49

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府昨天及今天在成功鎮辦慢食節，成功分局在場辦交通安全宣導，由有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋一面指揮交通，一面向民眾宣導交通安全知識，不只帥氣爆表，精湛的業務知識與親和力，使得現場宣導效果顯著，吸引大批民眾駐足聆聽。

儘管天氣炎熱異常，陽光曝曬下的柏油路面溫度直逼40度，吳念橋仍堅守在路口，汗流浹背仍保持專業的態度和親切的笑容，不僅認真執行交通宣導任務，更因其出眾的外表與陽光形象，吸引了大批慕名而來的男女老少粉絲，許多民眾爭相與這位「人氣警官」合影留念，現場氣氛熱絡非凡。

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吳向來往民眾詳細講解行人過馬路安全要領及微型電動二輪車相關法規，包括行人務必走行人穿越道、遵守交通號誌，以及微型電動二輪車必須掛牌、投保保險、騎乘者需年滿14歲且不得載人等重要交通規定。他精湛的業務知識與親和力，使得現場宣導效果顯著，吸引大批民眾駐足聆聽。

吳念橋說：「站在路口指揮交通疏導群眾安全過馬路，為民服務是身為警察最有意義的一件事。看到民眾能夠安全通行，就是對我工作最大的肯定。」這番話語不僅展現了他的職業精神，更贏得現場民眾的一致讚賞。

成功分局長龔士哲表示，此次結合台東慢食節的交通安全宣導活動，是警方走入民眾生活的創新嘗試，成效相當顯著，希望每一位警員都能秉持執法專業，以熱情和耐心服務民眾。

成功分局在台東慢食節辦交通安全宣導，由有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋一面指揮交通，一面向民眾宣導交通安全知識。（記者黃明堂翻攝）

成功分局在台東慢食節辦交通安全宣導，由有「警界郭富城」美譽的警員吳念橋一面指揮交通，一面向民眾宣導交通安全知識。（記者黃明堂翻攝）

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