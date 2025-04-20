橫行馬公賊星該敗 湖西廟宇鴛鴦大盜落網

馬公警分局員警一路追逐，終於逮捕鴛鴦大盜。（馬公警分局提供）

2025/04/20 19:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來橫行馬公、湖西廟宇，頻頻行竊的鴛鴦大盜，雖然犯案時以安全帽遮臉，自以為神不知鬼不覺，卻殊不知行蹤早已被警方掌握，昨（19）日中午用餐時段，被東衛派出所長陳宏宇一眼識破，立即展開沿途追捕行動，雖然鴛鴦大盜一路以蛇行、逆向行駛逃避追捕，幾經波折之後，終於逮捕到案，移送法辦之前，先吃上4張交通罰單。

馬公警分局轄區新近出現「實驗服大盜」、「鴛鴦大盜」，與警方鬥智，但最後都邪不勝正，由警方取得壓倒性全勝，繼日前「實驗服大盜」落網後，再傳「鴛鴦大盜」賊星該敗，東衛派出所長陳宏宇昨日中午用餐之際，在轄區內發現「鴛鴦大盜」行蹤，2人見狀畏罪逃逸，最後警方在馬公市鐵線里追緝到案。

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由於「鴛鴦大盜」拒絕束手就擒，沿途蛇行、逆向行駛等，警方先開立「無照駕駛、逆向行駛、不服稽查、闖紅燈」等4張罰單，隨後帶回啟明派出所製作警詢筆錄，釐清近日發生連續廟宇竊案的始末，全案以竊盜罪嫌移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。

根據了解近日在馬公市民族路、馬公市鎖港里、湖西鄉尖山村，連續發生3件廟宇被竊情事，損失6000餘元，經警方以科技辦案方式，加上派出所同仁主動成立鷹眼小組，第一時間就已掌握2名慣竊，並發現是以騎乘機車共載方式，分別進入廟宇行竊賽錢箱及爐內金錢，除此，警方也循線掌握到竊嫌早在4月16日，就曾到馬公市仁愛路某商店行竊，得手1000餘元。

鴛鴦大盜一人在外把風，另一人入廟行竊。（馬公警分局提供）

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