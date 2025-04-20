台南佳里宮廟主委父子遇襲 動手副主委3人判賠

台南佳里區代天護國宮的楊姓主委父子，遭該廟黃姓副主委等三人毆打成傷，台南地院判黃副主委等三名被告刑事有罪、民事也要各連帶賠償主委父子兩人。（資料照）

2025/04/20 16:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南佳里區代天護國宮楊姓主委與黃姓副主委為廟務處理方式有嫌隙，2023年2月14日凌晨，楊主委帶轎班到金唐殿參拜時，黃副主委推擠阻擋楊主委；另楊姓男子出拳毆打楊主委兒子、林姓男子也揮打楊主委，造成主委父子受傷。台南地院判黃副主委、楊男與林男3人須各連帶賠償5萬3千餘元及6萬多元給主委父子2人。

佳里代天護國宮楊姓主委父子指控，黃姓男子是代天護國宮的副主委、林姓男子也是護國宮的人員，黃副主委與楊主委為了廟務處理方式意見不同早有嫌隙。

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2023年2月14日凌晨4點許，楊主委帶領轎班人員欲進入另座金唐殿參拜，黃副主委在金唐殿廟前為阻擋楊主委帶轎班進入金唐殿，黃先出手推擠阻擋楊主委，以致後方緊隨的轎班人群因推擠發生衝突。

在場的楊姓男子即出拳毆打欲保護主委父親的楊姓兒子頭、手、身體等多部位；同樣在場的林姓男子見狀、也出拳毆打楊主委的頭、左側手部，造成楊主委頭部損傷、左側手部擦傷；楊主委兒子則有臉部損傷合併鼻鈍傷、唇鈍傷與腹部挫傷。楊主委父子說兩人傷勢醫療費與精神慰撫金，各要向被告黃副主委等3人連帶求償60萬3070元與60萬820元。

黃副主委稱他沒有傷害主委父子；林男與楊男則不爭執醫療費，但指原告父子求償的精神慰撫金各60萬元過高。

台南地院民事法官根據刑事判決、認定黃副主委等3名被告確涉共同傷害罪，3名被告的犯行是造成楊姓主委父子所受傷害的共同原因，足以成立共同侵權行為，主委父子求償依法有據；不過，考量原、被告雙方的職業、收入等經濟條件與主委父子所受的傷害痛苦程度，判黃副主委等3名被告應連帶各賠5萬3070元給主委、6萬0820元給主委兒子，還可上訴。

刑事部分，被告楊男與林男被一審依共同傷害罪判拘役40日確定；黃副主委被二審判拘役20日確定。

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