不滿寵物兔提前出院身亡 飼主PO文誹謗醫院判拘20天

士林地院近日審結，認定許女觸犯誹謗罪，判處拘役20日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/04/20 16:44

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名許姓飼主去年7月26日將寵物兔送到知名的寵物專科醫院就醫，但因許姓飼主提前讓寵物兔出院，未能持續接受治療後身亡。飼主卻在臉書上PO誹謗獸醫師，有謊報病情或施作不必要檢查以賺取金錢的情形，毀損獸醫師形象。引發獸醫師不滿，對飼主提告。士林地院近日審結，認定許女觸犯誹謗罪，判處拘役20日，得易科罰金。

檢警調查，許姓飼主去年將寵物兔送往醫院搶救時，獸醫師有先告知該兔狀況非常不好，需要吸氧保溫做進一步檢查，檢查後也告知飼主寵物兔的嚴重程度跟需要治療的選項及方案，但飼主最終選擇讓寵物兔出院。

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許姓飼主事後卻在臉書上PO文指稱，獸醫師「拿垂死的兔子斂財」、「每個飼主都是被你們這種獸醫師坑殺！賺黑心錢！」等語，攻擊獸醫師。

許姓飼主到案後，向檢警承認有將飼養的寵物兔送到該醫院就醫，並由同一位獸醫師治療，但兔子隔日出院後，不治身亡，並在臉書上PO文；但卻辯稱自己寫的都是事實，進去後都不知道發生甚麼事，沒同意要花這些醫療費用，且並沒有指名道姓。

法官審理時，治療的獸醫師表示，當時有先告知許姓飼主寵物兔的狀況非常不好，過程中有說明寵物兔的嚴重程度跟需要治療的選項及方案，但飼主有問可否回家吃藥就好？但因寵物兔狀況非常危險，只有回家吃藥可能會死掉，建議3天積極治療，若3天後沒有改善就需要放棄治療。當天飼主有簽署住院證明書並結清門診費辦理住院，當晚寵物兔狀況非常不好，也有告知飼主，對方則稱要辦理出院。

法官認為，獸醫師治療過程均有向飼主說明狀況，而非如其所稱「不知道發生甚麼事」，其在臉書上留言並非事實，已貶損獸醫師道德形象，逾越一般人可合理忍受範圍，故依誹謗罪判處許女拘役20日得易科罰金2萬元。

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