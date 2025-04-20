簡直玩命！台中補教博士變毒販 還教人「走水路」助興

警方循線逮捕涉嫌販毒的李男。（警方提供）

2025/04/20 16:38

〔記者許國楨／台中報導〕具博士學歷、原本在補習班授課的李姓男子，卻選擇走上毒品不歸路，不僅長期施用安非他命，還透過交友軟體聯絡多名毒友到住處共同吸毒，甚至傳授極端的「走水路」注射法並販售毒品牟利，案經台中市警方循線查獲，檢方也在近日偵結起訴。

第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，56歲李男施用的是第二級毒品甲基安非他命，平日居住在台中市南區，外表斯文，看不出竟是地下毒網中樞，警方獲報他涉毒後展開長期蒐證，發現李男不僅持有毒品，還以教學口吻在交友軟體中「號召藥腳」，邀請網友到住處共同吸毒，甚至轉讓及販賣毒品牟利。

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警方今年初見時機成熟，依法申請搜索票前往李男住處查緝，果然當場查獲4小包甲基安非他命、吸食器2組及玻璃球7個等毒品物品，並將李男當場逮捕，最駭人聽聞的是，李男竟指導毒友嘗試以「走水路」方式注射安非他命助興，警詢後全案依毒品罪嫌送辦，檢方也在近日偵結起訴。

據了解，通常海洛因才會以俗稱「走水路」的方式注射，安非他命都會置放玻璃吸食器中火烤，或者摻入香菸中吸食，針筒注射安非他命極為罕見，因安毒是結晶硬塊即使磨成粉末仍難溶於水，直接注射易堵塞血管，且劑量沒控制好，還可能導致暴斃，簡直就是不要命的行為。

第五分局提醒，毒品一旦沾上後果難以承擔，民眾切勿輕信毒品可紓壓或助興的錯誤觀念，毒品不僅危害健康，也會導致嚴重法律後果，民眾如發現可疑毒品交易或濫用情形，應即通報警方，共同維護公共安全。

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警方查扣安非他命、吸食器等相關證物。（警方提供）

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