為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚇呆！南投縣賓士消防車配發僅3月 駕駛訓練中輪胎噴出

    今年1月才配發的賓士消防水箱車，駕駛訓練時左後輪噴飛。（民眾提供）

    今年1月才配發的賓士消防水箱車，駕駛訓練時左後輪噴飛。（民眾提供）

    2025/04/20 16:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣新配發的賓士消防車，配發3個月還未執勤，19日松柏嶺分隊隊員在名間鄉新厝路進行駕駛訓練時，左後輪突然噴飛，車身瞬間傾斜，所幸無人受傷，為何輪胎脫落噴飛原因不明，南投縣消防局表示，原廠已派人來初勘，明天將以板車運回原廠檢修。

    該部賓土「Atego 1527」消防水箱車，今年1月由消防署配發，松柏嶺、中興和仁愛消防分隊有分配到該車，松柏嶺消防分隊目前還未讓該部車執勤，隊員還在進行該部車的駕駛訓練，而昨日中午隊員在訓練時，把車子開到名間鄉新厝路，左後輪突然就噴飛出去，當下車子頓了一下，隨即車身傾斜，下車查看才知左後輪脫落噴到馬路上。

    南投縣消防局指出，該起輪胎脫落的事故沒有造成人員受傷，只有車子受損，保養廠和搶救科人員後來也很快趕至現場處理，協助該部車移回分隊。

    原廠已派人來初步看過，但也未說明原因，明天會請拖板車將消防水箱運回原廠檢修。該局已要求廠商針對同批消防車全面檢查。

    左後輪噴飛後，車身傾斜。（民眾提供）

    左後輪噴飛後，車身傾斜。（民眾提供）

    輪胎和螺絲帽撿回來。（民眾提供）

    輪胎和螺絲帽撿回來。（民眾提供）

    消防車輪胎噴飛，只剩輪軸。（民眾提供）

    消防車輪胎噴飛，只剩輪軸。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播