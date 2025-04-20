嚇呆！南投縣賓士消防車配發僅3月 駕駛訓練中輪胎噴出

今年1月才配發的賓士消防水箱車，駕駛訓練時左後輪噴飛。（民眾提供）

2025/04/20 16:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣新配發的賓士消防車，配發3個月還未執勤，19日松柏嶺分隊隊員在名間鄉新厝路進行駕駛訓練時，左後輪突然噴飛，車身瞬間傾斜，所幸無人受傷，為何輪胎脫落噴飛原因不明，南投縣消防局表示，原廠已派人來初勘，明天將以板車運回原廠檢修。

該部賓土「Atego 1527」消防水箱車，今年1月由消防署配發，松柏嶺、中興和仁愛消防分隊有分配到該車，松柏嶺消防分隊目前還未讓該部車執勤，隊員還在進行該部車的駕駛訓練，而昨日中午隊員在訓練時，把車子開到名間鄉新厝路，左後輪突然就噴飛出去，當下車子頓了一下，隨即車身傾斜，下車查看才知左後輪脫落噴到馬路上。

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南投縣消防局指出，該起輪胎脫落的事故沒有造成人員受傷，只有車子受損，保養廠和搶救科人員後來也很快趕至現場處理，協助該部車移回分隊。

原廠已派人來初步看過，但也未說明原因，明天會請拖板車將消防水箱運回原廠檢修。該局已要求廠商針對同批消防車全面檢查。

左後輪噴飛後，車身傾斜。（民眾提供）

輪胎和螺絲帽撿回來。（民眾提供）

消防車輪胎噴飛，只剩輪軸。（民眾提供）

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