台北榮總病患向護理師丟水果刀還罵三字經 判刑5個月

士林地院近日審結，依違反醫療法，判處邱男有期徒刑5月，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

2025/04/20 16:21

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名邱姓男子去年4月25日因病居住在台北榮民總醫院病房內，因不滿賴姓護理師，拒絕提供嗎啡止痛，當晚在病房走廊作勢毆打對方。邱男返回病房內，還拿水果刨刀等物品，丟擲賴女，更恫稱：「找人處理你」、「幹你娘」等語，妨害賴女執行醫療業務。士林地院近日審結，依違反醫療法，判處邱男有期徒刑5月，緩刑3年。

檢警調查，邱男因病住院，案發當時希望護理師提供嗎啡止痛，但經院方人員評估，不適合施打，引起邱男不滿，先在病房外作勢毆打值班賴姓護理師後，返回病房時又對著她丟擲冰袋、水果刨刀等物。

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邱男仍不善罷干休，對護理師恫稱：「你們護理師是在衝啥小」、「找人處理你」、「幹你娘」等語，嚴重影響賴女執行醫療業務。

檢警偵訊時，邱男坦承在病房外有作勢毆打護理師的動作，並有在病房內丟擲物品、罵護理師等行為。

檢察官偵訊後，認定邱男涉犯恐嚇危害安全罪及違反醫療法，依較重的違反醫療法將邱男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官調查，依照現場監視器畫面及告訴人及邱男供詞，確認邱男有妨害醫療人員執行醫療業務、恐嚇等犯行，事證明確。

法官認為，安眠藥、止痛藥是醫師處方藥品，不能隨意服用，但邱男未尊重護理師專業，反而妨害對方執行醫療業務，非但危害醫護人員安全，更妨礙其他病患。雖然犯後坦承犯行，但未與護理師達成和解。考量其犯案動機、手段及目的等，依違反醫療法，判處邱男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑3年，判決確定後3個月內，向公庫支付3萬元。

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