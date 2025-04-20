前調查官郭詩晃涉收賄 高院裁定延長境管8個月

前調查官郭詩晃涉貪污收賄500萬元案件，高院裁定，24日起延長限制出境8個月，可抗告。（本報資料照）

2025/04/20 21:00

〔中央社〕前調查官郭詩晃涉貪污收賄500萬元案件，一、二審均判刑12年，上訴三審中。郭男出庭指出，盼能解禁，有出國放鬆機會。高院日前裁定，24日起延長限制出境8個月，可抗告。

郭詩晃的限制出境期限於23日到期，台灣高等法院16日召開訊問庭，郭詩晃庭上表示，他是被陷害的，此案也有一段時間，他沒有一次不到庭，依現在身體狀況，希望能出國放鬆。

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公訴檢察官主張，依據郭男狀況，仍有延長限制出境必要。

台灣高等法院指出，案件上訴至三審的最高法院中；審核相關卷證後，認定郭詩晃涉犯貪污治罪條例收受賄賂等本刑10年以上重罪，犯罪嫌疑重大。

高院表示，全案尚未判決確定，犯嫌仍有逃亡之虞，併參此案訴訟進行程度、國家刑事司法權的有效行使等，仍有繼續限制出境、出海必要，日前裁定自24日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

全案緣於，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦自民國99年8月起向12家銀行詐貸逾新台幣470億元，台北地檢署於109年1月、5月間依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等人。最高法院於110年間判處楊文虎有期徒刑25年、王音之27年定讞。

檢調偵辦期間，發現王音之於106年間涉嫌透過洪姓金主，交付500萬元給當時正在偵辦潤寅違反商業會計法案的郭詩晃，希望案件不要曝光。

檢調查出，洪男涉嫌透過李姓特助將500萬元款項放置在水果箱內交付郭詩晃，郭詩晃收受賄款後，長達1年半未積極追查案情，拖到107年11月才約談2名證人，108年間要求李男轉達王音之告知案件即將終結，要儘速補足證據，隨後以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。

檢調於108年間搜索潤寅公司，搜到1個隨身碟，送交數位鑑識還原檔案後，查出EXCEL檔案中有2張支票支付廠商為「調查局郭」，循序查出郭詩晃涉案。北檢起訴郭詩晃，一審的台北地院判處郭詩晃12年徒刑，二審駁回上訴，去年12月間仍判12年徒刑。

二審判決指出，郭詩晃身為資歷豐富且承辦過同類型商業會計法案件的調查官，卻於涉收賄後，撰擬同意改列資料參考的函稿呈報調查局，在函稿中刻意忽略可疑之處，以掩飾潤寅集團各公司人員所為顯然異常的匯款行為。

判決表示，郭詩晃明顯悖於一般調查實務，足以證明郭詩晃確實有刻意隱匿王音之犯罪，且郭詩晃確實有因潤寅集團違反商會法案收受洪男賄款，而有違背職務行為。

另一方面，懲戒法院於前年底判決郭男撤職並停止任用4年，罰款新台幣60萬元，已上訴由懲戒法院二審審理中。

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