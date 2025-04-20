罰單詐騙推陳出新 連結谷歌＋掃碼要求匯款當心有詐

刑事局出示假冒監理站繳費網站。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/20 14:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團為誘騙民眾上當，詐騙手法愈加複雜，近期又利用繳水電費、罰單逾期、中獎通知等名義，透過多個不同網站轉換，混淆並降低民眾戒心，刑事警察局提醒，民眾收到來路不明的訊息，應提高警覺，切記不可點擊當中的連結，如不慎點入連結，也千萬不要依網站指示輸入個人資料、信用卡資訊等隱私訊息。

刑事局指出，日前張姓男子收到一聲稱為監理站催繳交通罰單的訊息，張男依訊息指示點擊連結後，發現為一Google文件頁面，頁面中有一QR Code及掃碼繳費字樣，張男掃碼後跳出以假亂真的監理站繳費網站，要求輸入信用卡資料繳納3000元罰單，張男因察覺金額與記憶中不符，遂懷疑為詐騙退出網頁查證，險遭詐騙。

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刑事局表示，面對不斷翻新的詐騙手法，公眾應保持高度警惕，增強防範意識。現在打詐專法已通過，刑事局發起「百斬行動」，只要發現疑似車手，可至165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填輸車手相關線索，並留下聯絡方式，經警察機關拘捕（指拘提或逮捕）車手到案者，每名核發5萬元的豐厚獎金，名額共100名，專案執行至獎金發罄為止。

詳情請上165打詐儀錶板官網。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局出示假的Google文件頁面（記者姚岳宏攝）

刑事局165打詐儀錶板QRcode。（記者姚岳宏翻攝）

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