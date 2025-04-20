台中包手男酒駕+毒駕狂飆 「9分鐘連撞9車」釀1死3傷起訴

林男酒駕又毒駕釀1死3傷。（資料照）

2025/04/20 13:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市包手刺青的22歲林姓男子，去年底吸毒又飲酒後，整個人神智不清開車上路，同時毒駕、酒駕還在市區高速狂飆，短短9分鐘內連續撞上9車，釀成1死3傷重大車禍後，竟還醉到東倒西歪，酒測值嚴重超標，車內還被起獲毒品，犯案後收押至今，全案也在近日由檢方偵結起訴。

回顧案件發生經過，去年12月12日清晨，已吸食摻有K他命香菸的林男，又與友人到北區一間KTV飲酒作樂，期間更狂飲整瓶威士忌，上午10時41分起，他離開KTV從公園路出發，先是擦撞到停在前方的特斯拉，隨後在路口迴轉往市區行進。

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10點44分於公園路、市府路，又撞上另一輛路邊停車，緊接著一路狂飆，於10點50分行經行經東區自由路與進德路口時，高速追撞前方一輛賓士車，又撞上騎車路過的75歲杜姓老翁，杜翁遭撞擊後連人帶機車彈飛，再撞上騎腳踏車的58歲宋男。

短短9分鐘內，林男一共撞擊5輛汽車、3輛機車和1輛自行車，造成騎士杜翁傷重不治、自行車騎士宋男顱內出血、賓士車女駕駛輕傷，林男右膝也開放性骨折，釀1死3傷，警方獲報到場時，林男醉得東倒西歪，酒測值高達0.98毫克，另經採尿送驗也呈現K他命、安非他命陽性反應。

但誇張的是，林男被上銬時還呼呼大睡，第一時間也被送醫開刀，直到隔天出院後坐輪椅，得由眾人合力「抬進」派出所做筆錄，警方事後也在他車內起獲1把不具殺傷力的瓦斯槍、1瓶K他命（0.816公克），後續經台中地檢署複訊後向法院聲押林男獲准。

檢方檢視事證後，近日將全案依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴，另林男也被查出無照駕駛，車子不是他的，前年曾因無照騎車競速、逆向及翹孤輪，遭法官依妨害公眾往來安全罪判刑2月，得易科罰金，卻仍不知警惕而鑄下大錯。

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林男肇事後仍醉得東倒西歪。（資料照）

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