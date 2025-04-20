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    影片曝光！ 秀水鄉機車撞電桿1死1傷 13歲女噴飛田裡插管搶救

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，女子送醫不治，外甥女噴飛田裡，消防員下田搶救。 （圖由民眾提供）

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，女子送醫不治，外甥女噴飛田裡，消防員下田搶救。 （圖由民眾提供）

    2025/04/20 13:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕影片曝光！彰化縣秀水鄉昨天（19日）發生一起機車撞電線桿1死1傷重大事故，影片中27歲女子騎機車載13歲外甥女，不明原因自撞電線桿，女子送醫搶救不治，13歲外甥女噴飛田裡，經漏夜搶救到今天（20日）仍插管治療，有生命危險，由於女子無酒精反應，事故發生原因仍待釐清。

    警方檢視事發過程影片發現，昨天下午2人共乘機車行經秀水鄉下崙村崙港巷一帶時，機車突然朝路旁電線桿直接撞擊，由於撞擊力道猛烈，27歲女子倒在電線桿旁，機車與13歲外甥女都噴飛到田裡，相當驚悚。

    消防局據報派員趕往現場搶救，發現女子躺在電線桿前，已無呼吸心跳，立即急救處置，送醫搶救仍延至昨晚宣告不治。外甥女則是掉落離路面約1公尺的農田，現場對聲音有反應，送往彰化基督教醫院搶救，截至今天仍插管治療中，昏迷指數約6-7，院方積極救治中，有生命危險。

    鹿港警分局表示，機車「倒栽蔥」在稻田間，田間散落一地的麵，死者經抽血酒精濃度0，兩人都有戴安全帽。初步調閱路口監視器畫面，並未發現可疑人車，事故發生原因仍待進一步釐清。

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，釀1死1重傷，監視器拍下當時最後身影。 （圖由民眾提供）

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，釀1死1重傷，監視器拍下當時最後身影。 （圖由民眾提供）

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，機車噴飛田裡倒栽蔥。 （圖由民眾提供）

    27歲女騎機車載13歲外甥女自撞電桿，機車噴飛田裡倒栽蔥。 （圖由民眾提供）

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