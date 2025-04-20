貼文「好好躲在301」 馬公警網路巡邏查扣毒品

警方網路查獲不法，出動警犬隊協助辦案。（馬公警分局提供）

2025/04/20 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕有人就有江湖，網路虛擬世界也不例外，更不是保護傘。馬公警分局在執行網路巡邏時，發現一篇網友貼文：「盧姓同翁姓、陳姓、張姓等人，就好好的躲在301…….」，眼尖員警立覺有異，呈報上級成立專案小組，經過連日蒐證，今（20）日持搜索票前往鎖定地點，當場查扣毒品吸食器等。

馬公警分局調查指出，根據專案小組連日進行蒐證後，發現「301」係指馬公市某間出租住宅的房號，而且該址出入份子複雜，不時會飄出濃厚的菸味等。房客還會在外面灑香水意圖掩飾味道，馬公警分局見時機成熟，向澎湖地方法院聲請搜索票後，今日一早進行搜索，當場查扣吸食器、電子磅秤、K他命殘渣等。

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馬公警分局光明派出所網路巡邏發現案情不單純後，立即組成專案小組，連日在外埋伏守候，監看嫌疑犯的交通工具以及出入情形，蒐證完竣以後，立即聲請搜索票，才能迅速破案，顯示前端監控網路員警機警，專案小組後勤補給相當給力，雙方默契極佳，將網路虛擬世界犯罪情節，展現在真實世界之中。

另外，今日拂曉展開搜索同時，也請警犬隊一同查緝毒品，藉由緝毒犬敏銳嗅覺，讓犯罪無所遁形，在場涉案人員被帶回偵訊，後續會以違反毒品防治條例，移送台灣澎湖地方檢察署偵辦，毒品害人害己，更是破壞家庭及社會安寧的主因，警方呼籲遠離毒品，維持社會和諧。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方由房間起出毒品，移送澎湖地檢署偵辦。（馬公警分局提供）

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