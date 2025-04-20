桃警逾百名警力雷霆除暴 騎士接送醉友被查獲「喪屍煙彈」

桃園警分局18、19日執行雷霆除暴專案，結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位，加強查緝轄內KTV、酒店、移工舞廳等場所。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/04/20 13:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局18、19日執行雷霆除暴專案，結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位，加強查緝轄內KTV、酒店、移工舞廳等場所，總計出動169人次警力、臨檢26場所，共查獲毒品10人、通緝15人、公共危險7人及各類案件20件。

警方表示，專案執行期間，武陵所員警於桃園區復興路與南華街口攔查1輛雙載機車時，李姓乘客表示因有飲酒，請28歲白姓男子騎機車前來接他，但員警發現白男神情緊張且沉默不語，果然在查驗身分時發現他帶有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，白男趁隙逃逸，員警早有準備立即尾隨，追逐不到100公尺，白男就因體力透支，氣喘吁吁癱軟在地，被員警壓制逮捕並依法移請偵辦。

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此外，青溪所員警於桃園區永安路執行路檢攔查自小客車時，發現43歲呂姓駕駛因案被發布通緝，員警立即請他下車，依法將他逮捕，呂男大吃一驚急忙向員警求情，表示希望給他3天時間安排家事再去面對司法，員警協助通知友人，交代事項後即依法將呂男解送歸案。

分局長王智民表示，連續性掃蕩不法工作將持續進行，展現警方不容犯罪發生的決心，呼籲業者勿存有僥倖心態。

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桃園警分局18、19日執行雷霆除暴專案，結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位，加強查緝轄內KTV、酒店、移工舞廳等場所。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局18、19日執行雷霆除暴專案，結合桃園市警局刑大、交大及保大等單位，加強查緝轄內KTV、酒店、移工舞廳等場所。（記者鄭淑婷翻攝）

28歲白姓男子騎機車接送醉友，員警攔查時發現他帶有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。（記者鄭淑婷翻攝）

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