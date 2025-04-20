臨停路口10公尺內辯「標線不清楚」求免罰 法官這原因打臉了

警方提醒，路口10公尺內禁止停車是法律規定，不論有沒有畫紅線都不能停車，警方可依法開罰。示意圖（記者陳建志攝）

2025/04/20 13:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名李姓女子，去年4月開自小貨車停在新北市淡水區一處路口，遭警方依「在交岔路口10公尺內」的違規逕行舉發，李女不服提起行政訴訟，主張因路口紅線畫不清楚才停在該處，要求撤銷罰單，台中高等行政法院法官認為，交岔路口10公尺內為禁止臨時停車是法律規定，毋須再繪設標線或標誌，如有繪設，僅是加重提醒、督促駕駛人注意而已，判決駁回。

判決指出，李姓女子2024年4月12日上午9點多，將自用小客貨車停在新北市淡水區沙崙路181巷與沙崙路181巷6弄交岔路口，經新北市淡水分局員警依「在交岔路口10公尺內」的違規逕行舉發，因超過繳費期限，遭開罰1100元，李女不服提起行政訴訟。

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李女主張，因該路口禁止臨時停車線劃設不清才停放在該處，並非故意違停，且所停放的地方並不影響交通，要求撤銷罰單。

台中高等行政法院法官指出，「道交條例」第56條第1項第1款是以「在禁止臨時停車處所停車」為處罰要件，而「道路交通安全規則」第111條第1項第2款即規定「交岔路口10公尺內不得臨時停車」。

法官檢視採證照片並發現，李女的車子當時停在路口轉角處約1至2個水溝蓋寬的地方，確實停放在路口10公尺範圍內的禁止臨時停車地點；且採證相片中可看到車輛兩側後照鏡收折、車門未開啟、後煞車燈及方向燈未開啟、駕駛人未在車內或四周，屬停車行為違規無誤。

法官指出，交岔路口10公尺內停車，將妨礙車輛進出及轉彎，對交通往來順暢有明顯影響，且交岔路口10公尺內為禁止臨時停車地點是法律明文規定，道路主管機關毋須再繪設標線或標誌，如有繪設，僅是加重提醒、督促駕駛人注意而已。因此，交岔路口10公尺內繪設的禁止臨時停車線縱然有斑駁情形，仍無礙該處為禁止臨時停車地點的認定，只要是領有合格駕駛執照者都不能推託說不知道，因此訴請撤銷為無理由，應予駁回。

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