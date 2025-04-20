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    北市街頭抽K菸遇警巡邏 火辣酒店妹嗲聲苦求無效

    穿著火辣的林姓酒店妹剛下班後，在台北市東區街頭大喇喇抽起毒品K菸吞雲吐霧。（記者陸運鋒翻攝）

    穿著火辣的林姓酒店妹剛下班後，在台北市東區街頭大喇喇抽起毒品K菸吞雲吐霧。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/20 13:05

    〔記者陸運鋒／台北報導〕穿著火辣的林姓酒店妹在台北市東區街頭，大喇喇抽起毒品K菸吞雲吐霧，見到巡邏警方時，還將K菸採在高根鞋底，但被警方識破後，還使出「美人計」嗲聲苦求拜託放其一馬，但警方仍不為所動，隨後搜出毒咖啡包、愷他命殘渣等違禁品，詢後移送偵辦。

    大安警分局調查，27歲林女在台北市東區某酒店擔任公關小姐，她在昨天清晨6時許下班後，坐在忠孝東路四段巷內樓梯台階點起K菸吸食，見到警方巡邏經過時，迅速將K菸採在高根鞋底，警方察覺行跡可疑便上前盤查。

    過程中，警方聞到林女渾身散發濃厚毒品味，隨即要求其將腳移開，當場抓包鞋底踩著K菸，林女被識破後，不斷啜泣苦苦哀求警方放她一馬，但警方不為所動當場拒絕，林女見美人計失效，只好交出包包內愷他命殘渣、毒咖啡包8包及愷他命香菸1支，經警方檢驗呈現愷他命、卡西酮陽性反應。

    警詢時，林女稱當時是下班準備要去找朋友，而毒品是友人所寄放，自己僅是吸食而已，警詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，並追查毒品來源。警方呼籲，毒品不僅危害健康，更會觸法受罰，民眾切勿因一時好奇而落入毒害陷阱。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方盤查過程中，聞到林女渾身散發濃厚毒品味，隨即要求其將腳移開，當場抓包鞋底踩著K菸。（記者陸運鋒翻攝）

    警方盤查過程中，聞到林女渾身散發濃厚毒品味，隨即要求其將腳移開，當場抓包鞋底踩著K菸。（記者陸運鋒翻攝）

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