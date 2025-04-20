數十噸壓路車翻覆壓路機掉地 用路人目睹嚇壞

新北市一輛拖板車載運壓路車，由於沒有固定，過彎後翻覆馬路，幸未波及路人，警方開罰並請示檢方是否送辦；圖為清除狀況。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/20 12:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊今天早上傳出一輛拖板車載運數十噸重的壓路機，因沒有固定綑綁，導致轉彎後不慎翻覆，目睹的用路人見狀大吃一驚，所幸事發之際，沒有人車途經遭波及，警方對駕駛祭出最高1萬8千元罰鍰，請示檢方是否依公共危險罪嫌送辦。

新北市110今天上午8時許獲報，新莊區中正路、中環路一帶傳出一輛大型車翻覆，警方到場，發現一輛拖板車載運壓路車，壓路車翻覆，釐清因駕駛未固定車輛，導致壓路機從車上翻覆。

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目睹駕駛透露，壓路機翻覆處人車頻繁，所幸數十噸重的壓路車翻覆時，旁邊沒有車輛途經，不然一定釀成嚴重傷亡。

新莊警方說，除當場告誡駕駛，並祭出最高1萬8000元罰鍰，也通知、告誡業者，請示檢方，是否構成公共危險，若構成，將依法送辦。

新北市一輛拖板車載運壓路車，由於沒有固定，過彎後翻覆馬路，幸未波及路人，警方開罰並請示檢方是否送辦；圖為清除狀況。（記者吳仁捷翻攝）

新北市一輛拖板車載運壓路車，由於沒有固定，過彎後翻覆馬路，幸未波及路人，警方開罰並請示檢方是否送辦；圖為清除狀況。（記者吳仁捷翻攝）

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