雙溪鄰居爭執挖雙眼 嫌犯家屬怨：全家如廁都曾遭偷拍騷擾

案發現場警方已拉起封鎖線。（記者吳昇儒翻攝）

2025/04/20 12:37

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市雙溪區42歲簡姓男子因不滿如廁時遭隔壁60歲連姓鄰居偷拍，雙方爆發衝突，由於積怨已久，兩人下手都不輕。簡男遭狠咬無法脫身，情急之下竟挖出連男雙眼，被依殺人未遂罪偵辦。簡男母親今受訪時無奈指出，被害者連男是地方上頭疼人物，全家都被他偷拍如廁過，還被騷擾，打架雙方都有錯，只是對兒子感到非常不捨。

警方調查，案發當天因簡男不滿如廁時遭到連男偷拍，出來之後與連男發生衝突，最終釀成嚴重事故。

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簡母指出，連男是地方上頭疼人物，常會撿一些石頭堆在屋後，不讓人通行，還會偷拍全家如廁畫面，連80歲丈夫也被偷拍過；她也有曾被偷拍，還曾被對方騷擾。至於爭議的廢水部分，家裏也曾花一萬元請抽廢水的車來清理，但對方仍不滿意。

簡母說，當時兒子發現被偷拍，衝出來後見連男躲在角落，發現行跡敗漏，才跟兒子發生扭打；「打架一定是兩個人都有問題，兒子也有不對的地方」，不過當時被對方狠咬無法脫身，才會造成憾事。

簡父說，兒子交保回家後情緒低落，全身都是咬痕，手指頭快被咬斷了，也懷疑對方當時的精神狀況是否有問題，居然在嘴巴被磚頭砸傷的當下還能死咬住他兒子。

有鄰居指稱，受傷的連男偶爾會拿石塊砸牆壁，去年離異加上父親過世，心情可能受到影響，兩家也算是有點「世仇」的感覺，因為土地建設排水溝的問題，積怨已久，工人都找來了結果沒辦法施工。

據悉，連男目前傷勢嚴重，仍在治療中，警方尚未對其製作筆錄；因送醫當下未能及時發現其眼球遭到挖出，直至醫護人員搶救時才發現，再通知警方回現場尋回時，已無力回天，連男的視力已無法挽回。

雙方在屋後土地發生衝突。（記者吳昇儒翻攝）

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