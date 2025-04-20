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    紅牌重機遮牌上國道 拒攔查還撞警被上銬送辦

    23歲范姓大型重機騎士騎上國道1號桃園楊梅路段，還將車牌遮蔽，不從國道員警攔查，一路往南行駛48公里至造橋地磅站才被攔停。（圖由警方提供）

    23歲范姓大型重機騎士騎上國道1號桃園楊梅路段，還將車牌遮蔽，不從國道員警攔查，一路往南行駛48公里至造橋地磅站才被攔停。（圖由警方提供）

    2025/04/20 11:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕23歲大型重機范姓騎士遮蔽車牌騎上國道1號桃園楊梅路段，不從國道員警攔查，一路往南行駛48公里至造橋地磅站，才被警方圍堵攔停，但范男還反抗撞傷員警，被上銬送法辦，光是行政處分恐就要被罰近20萬元及吊銷駕照。

    國道二隊今（20）日表示，警方於昨晚8點45分許接獲通報，指國道1號南向70公里（桃園楊梅路段）有1輛大型重型機車誤闖國道，派遣楊梅分隊員警前往。

    員警前往發現，該輛大型重機車牌遮蔽，上前示意騎士停車，但騎士不配合，沿途於國道的內、中、外側車道及路肩變換車道行駛，拒絕攔查，警車除在後尾隨，也沿路通報警網攔截。

    國道警方並啟動主線車流控管，最後於國道1號南向118公里（造橋地磅站）將大型重機騎士圍堵於路肩處，但員警上前時，范男還反抗衝撞員警，致員警受擦挫傷。

    經警方施以強制力，將范男上銬帶回，雖范男酒測值為0，但范男行為涉犯妨害公務、公共危險罪，警訊後將他依法送辦，並就其遮蔽號牌、危險駕車、衝撞員警致受傷、大型重機行駛未經公告允許之路段等違規行為開罰，最高共可罰19萬6800元罰鍰並吊銷駕照。

    23歲范姓大型重機騎士騎上國道1號桃園楊梅路段，還將車牌遮蔽，至造橋地磅站才被攔停，最後被警方上銬帶回偵辦。（圖由警方提供）

    23歲范姓大型重機騎士騎上國道1號桃園楊梅路段，還將車牌遮蔽，至造橋地磅站才被攔停，最後被警方上銬帶回偵辦。（圖由警方提供）

    國道警方啟動車流控管，於國道1號南向118公里（造橋地磅站）將大型重機騎士圍堵於路肩處。 （圖由警方提供）

    國道警方啟動車流控管，於國道1號南向118公里（造橋地磅站）將大型重機騎士圍堵於路肩處。 （圖由警方提供）

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