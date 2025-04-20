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    逢甲商圈偷拍短裙辣妹！ 「攝狼」接力連發急刪片 民眾怒吼壓制

    逢甲商圈出現「攝狼」偷拍辣妹裙底。（警方提供）

    逢甲商圈出現「攝狼」偷拍辣妹裙底。（警方提供）

    2025/04/20 11:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈週末晚間人潮如織，竟在不到1小時內接連傳出「攝狼」出沒！先是陳姓男子以手機偷拍辣妹裙底，被民眾發現報警，接著樓姓男子也是以同樣手法偷拍被發現後，急刪除手機畫面試圖逃跑，仍被目擊民眾制伏，警方火速到場將兩人逮捕，查扣手機及相關影像，依妨害秘密罪嫌移送法辦。

    第六分局今天指出，第一起案件發生於昨晚22時20分左右，19歲陳男當時獨自在福星路散步時，疑似趁女子不注意，持手機偷拍對方裙底，沒想到他的詭異行為被其他路人察覺，眾人立刻喝斥並報警處理，警方到場後查扣手機，並將其帶回偵訊。

    無獨有偶，不到1小時又有民眾報案稱，在不遠處又出現另起同樣事件，63歲樓姓男子涉嫌偷拍兩名年輕女遊客裙底，被一旁路人當場發現，他見行跡敗露，立刻打開手機試圖刪除畫面還企圖逃跑，所幸被目擊者緊急攔下控制，警方趕抵後，兩名女子驚魂未定地說：「有人突然跟我們說他在偷拍，我們看他開始刪東西就追上去了！」

    警方分別查扣兩名嫌犯手機並保全相關影像，初步調查陳、樓兩人互不認識，將進一步釐清犯案經過，全案詢後依妨害秘密罪嫌移送台中地檢署偵辦。

    第六分局呼籲，偷拍行為不僅嚴重侵犯他隱私，更可能造成被害人長遠心理創傷，提醒大眾切勿以身試法，警方也將持續強化巡邏密度與查緝作為，針對熱點區域加強警力部署，並感謝民眾積極舉發，共同守護公共空間之安全與秩序。

    警方將涉嫌偷拍女性裙底的陳男帶回派出所。（警方提供）

    警方將涉嫌偷拍女性裙底的陳男帶回派出所。（警方提供）

    警方當街逮捕樓男。（警方提供）

    警方當街逮捕樓男。（警方提供）

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