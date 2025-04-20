北市狼師化名租屋續授課 王欣儀批「類補教場域」監管查核失能

台北市議員王欣儀認為市府對「類補教場域」的監管與查核顯然失能。（圖由台北市議員王欣儀辦公室提供）

2025/04/20 11:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區一補教名師長期猥褻國小女童，今年3月被法院以10罪合併判處9年，全名曝光後，許多家長赫然發現狼師以化名租用商務教室授課，透過口耳相傳招生，成為孩子一對一的補習老師；台北市議員王欣儀痛批，教育局早於2023年即撤銷狼師的補習班立案，並限制他擔任補教人員，卻未及時掌握持續授課的情形，直到媒體揭露才啟動處置，顯示市府對「類補教場域」的監管與查核顯然失能。

根據家長的指控，這名狼師使用化名招生，在2023年強制猥褻事件爆發後，補習班的立案登記雖然被註銷立案登記，但老師只說是租約到期要搬家，家長並不清楚是被註銷立案；隨後他到附近巷弄租商務教室繼續授課，沒有任何招牌、行政人員，都是口耳相傳招生，上門補習的學童不少，還稱因為帳戶被凍結，學費只收現金。

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認定狼師「終身」不得擔任補習班負責人及教職員工，並已登錄教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，以強化防範機制。4月18日派員到商務教室稽查，負責人表示已停止租賃，將依狼師實際租用情形及招收學生人數開罰，最重處以25萬元罰鍰。

王欣儀質疑，只要授課具備固定場址、對外招生5人以上並收費，即屬短期補習班範疇，教育局有明確的查處法源，卻未及早發現、處理，是否因長期稽查人力及能量不足，資訊掌握慢半拍？現行「不適任人員查核機制」是否僅侷限於已立案的補習班？對於使用化名授課、空間性質不明、遊走在法規邊緣的「灰色教學場域」，市府是否仍缺乏有效的識別與防堵工具？

王欣儀呼籲教育局研議設置「檢舉獎勵制度」，鼓勵民眾吹哨通報違規補教行為，以社會監督補強行政查核的不足；並由教育局主責，建立跨局處協查機制，定期進行資料串聯與聯合查核，強化對非法補教場域與不適任人員授課行為的掌握與處置。

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